MG4 maakt elektrisch rijden goedkoper

Elektrische auto’s vergen een stevige investering, hoor je regelmatig van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe auto. Met zijn elektrische modellen probeert MG een toegankelijker alternatief te bieden. Kijk maar naar de nieuwe MG4, een Belgische première op het Salon.

MG, het van oorsprong Britse merk dat tegenwoordig eigendom is van SAIC Motor, blijft zijn gamma in sneltempo uitbreiden. Wie 100 procent elektrisch wil rijden, kon er al terecht voor de gezinsvriendelijke SUV ZS EV, de compacte SUV Marvel R en de MG5, de eerste elektrische break. Daar komt nu de MG4 bij, een volledig elektrische vijfdeurs hatchback. Het Salon van Brussel vormt de ideale gelegenheid om kennis te maken met deze nieuwkomer.

Ook voor particulieren

Zowat 85 procent van de nieuwe elektrische wagens in ons land wordt ingeschreven op naam van bedrijven en zelfstandigen. Dat heeft uiteraard te maken met de fiscale aftrekbaarheid voor bedrijven en de hogere aanschafprijzen die sommige particulieren afschrikken. Toch denkt MG met de nieuwe MG4 een model in huis te hebben dat ook deze doelgroep kan aanspreken. De basisversie (Standard) kost 30.785 euro.

‘Met deze betaalbare elektrische wagen willen we ook de particulier overtuigen om over te stappen naar elektrisch rijden’, zegt Bart Hendrickx, woordvoerder van de Belgische MG-importeur. ‘De prijs is een heel belangrijk voordeel, maar zeker ook zijn ruime standaarduitrusting en veiligheidsniveau. De MG4 behaalde recent het maximum van vijf sterren bij de crashtests van Euro NCAP. Hij heeft dus heel wat troeven.’

Drie versies

Het instapmodel Standard biedt een batterijcapaciteit van 51 kWh, een actieradius tot 350 km (volgens de WLTP-cyclus) en een elektromotor achterin met 170 pk. De Comfort en de Luxury beschikken allebei over een grotere batterij van 64 kWh en een elektromotor met 204 pk. Hiermee is een rijbereik tot 450 km mogelijk. Een leuke extra vanaf de Comfort-versie is dat je de batterij kunt gebruiken als een mobiele powerbank (vehicle-to-load). Met andere woorden: via een adapterkabel kan de wagen stroom leveren aan externe apparaten, zoals e-bikes, smartphones of computers.

Nog meer nieuws

De verkoop van de MG4 start nu en hij kan al vanaf april geleverd worden. ‘Dit is onze belangrijkste lancering tot nu toe. En er komt nog meer aan’, zegt Xinyu Liu, CEO van SAIC Motor Europe. ‘We doen er alles aan om aantrekkelijke auto’s voor een breed publiek toegankelijk te maken. Tegen 2025 zal het MG-gamma maar liefst tien modellen tellen, zodat we perfect kunnen inspelen op de behoeften van klanten in verschillende segmenten, van het A-segment tot sportwagens.’