MG4 haalt meer dan 500 km

De elektrische MG4 is een succesnummer van het Chinese merk. De auto krijgt een grotere accu waardoor de actieradius verder oploopt tot meer dan 500 km. Niet slecht.

Onder de nieuwe Chinese merken die de voorbije jaren op onze markt kwamen, doet MG het zeker niet slecht met een ruim gamma aan modellen met een thermische, hybride of volledig elektrische aandrijving. Het merk is van Britse origine, kent een roemrijk verleden en behoort tegenwoordig toe aan de SAIC autogroep die het aanbod volledig vernieuwde met voornamelijk crossovers en SUV’s in de catalogus.

Daaronder doet vooral de MG4 het goed met een aantrekkelijke combinatie van prijs, design, prestaties en rijbereik. Naast de versies met een accu van 51 kWh en 156 pk of 64 kWh en 204 pk, komen er binnenkort nog enkele nieuwe varianten bij. Voor meer pit zal de 435 pk sterke XPower zorgen, maar wellicht nog interessanter voor de gebruiker is een Long Range versie met een accu van 77 kWh die een rijbereik van zo’n 530 km zal opleveren.

Scherpe prijs

Dat is indrukwekkend in deze wagenklasse, zeker met de doorgaans gunstige prijzen die MG hanteert. De exacte lanceringsdatum, specificaties of heel juiste prijs zijn nog niet bekend. Maar deze MG4 Long Range zal nog dit jaar bij de Belgische dealers staan met een prijskaartje van wellicht een goede 42.000 euro. Wat een zeer aantrekkelijke deal is in dit competitieve marktsegment.