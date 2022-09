MG ZS met betaalbare benzineversie

MG profileert zich vooral als ‘elektrisch’ merk, maar breidt zijn aanbod nu toch uit met een budgetvriendelijke benzineversie. Dat lijkt geen onverstandige keuze.

MG is natuurlijk vooral gekend als een iconisch Engels sportwagenmerk, maar behoort al enige tijd tot de Chinese autogroep SAIC Motor die het merk volledig herpositioneerde. Tegenwoordig maken geëlektrificeerde crossovers de kernactiviteit uit van MG al knoopt de aangekondigde Cyberster (een elektrische roadster) binnen enkele jaren misschien weer iets aan met het fraaie merkverleden.

Intussen zet MG vooral zijn intocht op de Europese markt verder. In de eerste plaats met geëlektrificeerde modellen, maar daarnaast lijken de Chinezen toch een goede voeling met onze markt te hebben en voorzien ze enkele benzinevarianten in het gamma.

De MG ZS biedt een degelijk en aantrekkelijk interieur.

Vanaf 18.485 euro

Zo krijgt de MG ZS crossover een budgetvriendelijke instapversie met een benzinemotor. De 100 % elektrische ZS kost minstens 33.585 euro, wat nog zeer schappelijk is voor een dergelijke EV. Maar dat is misschien nog duur in tijden waarin veel kopers aarzelen om nu al de overstap naar elektrisch rijden te maken.

Vandaar wellicht dat MG zijn gamma van de ZS verder uitbreidt met twee benzinevarianten: de 1.5 liter viercilinder van 106 pk kost 18.485 euro en de 1.0 liter driecilinderturbo van 111 pk, die meteen als Luxury wordt geleverd, verandert van eigenaar voor 20.485 euro. Beide versies hebben een gemiddeld verbruik van 6,6 l/100 km en stoten 149 gram CO2 uit.

Het vormen zeer interessante aanbiedingen in hun marktsegment, rekening houdend met hun formaat en uitrusting. De auto’s zijn in het najaar in ons land leverbaar.