MG toont nieuwe elektrische ES5

Het Chinese merk breidt zijn elektrisch aanbod in Europa uit met een nieuwe crossover.

MG heeft hier al een mooi aanbod aan elektrische modellen, maar gaat daar vernieuwing in brengen. Zo zit er een opvolger voor de ZS EV in de pijplijn. Het gaat om de ES5 die al op de Chinese wegen rijdt, maar nu aan zijn internationale carrière begint, ook in Europa. Deze elektrische wagen gebruikt recentere technologie en biedt betere prestaties en een groter rijbereik.

De MG ES5 is 4,48 meter lang en heeft een wielbasis van 2,73 meter, wat borg moet staan voor voldoende beenruimte achterin. Ook de koffer met een inhoud van 462 liter – je kan die uitbreiden tot 1.423 liter door het neerklappen van de achterbank – stelt niet teleur. Het interieur is uitgerust met een digitale tellerpartij en een aanraakscherm voor de bediening van het multimediasysteem dat een wifi-hotspot biedt.

Scherpe prijs

Deze SUV wordt op de achterwielen aangedreven door een elektromotor van 170 pk en 250 Nm. Die haalt zijn stroom uit een accupakket van 49,1 kWh met een rijbereik van 425 kilometer of 62,2 kWh met een actieradius van 525 kilometer, telkens gemeten volgens de Chinese CLTC-procedure. Snelladen zou kunnen in een kleine 20 minuten. Dan raakt de batterij van 30 tot 80 procent. Trager opladen via wisselstroom zou zo’n 10 uur duren voor een volle accu.

De Belgische prijzen van de MG ES5 zijn nog niet bekend, maar wellicht duikt de prijs onder de 40.000 euro. De lancering is in de loop van 2025 gepland.