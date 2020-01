Het laatste wapenfeit van MG dateert van 2005, het jaar waarin MG Rover Group de boeken neerlegde. Het failliet van de Engelse autogroep betekende ook het voorlopige einde van MG. Na een afwezigheid van 20 jaar op het Europese vasteland maakt het roemrijke Engelse automerk immers zijn rentree, weliswaar onder de vlag van het Chinese SAIC.

De geschiedenis van het roemrijke Britse automerk gaat terug tot 1922, het moment waarop William Morris, verdeler van Morris, besluit om zijn activiteiten uit te breiden en zelf auto's te gaan bouwen onder de merknaam MG. Die staat voor Morris Garages. Uit die periode stamt ook het achthoekige logo van het merk.

William Morris, die zijn naam op latere leeftijd verandert in Lord Nuffield, doet goede zaken en verhuist in 1929 de productie van Longbridge naar Abington. Van die gelegenheid maakt hij gebruik om ook de merknaam te veranderen. In de jaren dertig is MG Car Company synoniem van sports car en is MG met de MGB succesvol in de autosport. In 1935 verkoopt William Motors zijn aandelen aan British Leyland.

Vanaf de jaren zestig beleven we de neergang van de Engelse auto-industrie, British Leyland wordt Rover maar ook die overname levert niet het verhoopte resultaat op. In 1994 wordt Rover Group op zijn beurt overgenomen door BMW, maar ook die reddingsoperatie loopt faliekant af. Ten einde raad verkoopt BMW in 2000 de Britse autogroep voor een snoepcent aan de investeringsgroep Phoenix Venture Group die het zorgenkind omdoopt in MG Rover Group. In 2005 maakt een zoveelste faillissement een einde aan een lange lijdensweg en is het over and out met de eens zo roemrijke Engelse autonijverheid.

De Chinese autobouwer Nanjing Automobile Group die later opgaat in Shangai Automotive Industry Corporation (SAIC) ruikt zijn kans, koopt de eigendomsrechten van MG en start de productie van onder andere de MG TF opnieuw op. SAIC komt daarmee zijn belofte na ten overstaan van de plaatselijke bevolking en Britse regering.

Rentree na een afwezigheid van 20 jaar

Voor een beter begrip: SAIC is de grootste autogroep in China en nummer zeven in de wereld. In China werkt SAIC samen met onder andere Mercedes-Benz en Volkswagen Group. In 2019 stelde de Chinese autogroep een terugkeer van MG op het Europese vasteland in het vooruitzicht. Die rentree vindt dezer dagen plaats op de Brussels Motor Show. De aanwezigheid in Brussels Expo beperkt zich tot drie exemplaren van de MG ZS EV, een elektrisch aangedreven compacte SUV.

De invoer en verdeling van MG in ons land gebeurt door Alcomotive dat bezighoudt met de invoer en distributie van Aziatische automerken in een achttal Europese landen en dat nu MG toevoegt aan zijn portfolio. Alcomotive is eigendom van de Antwerpse ondernemersfamilie Moorkens die sinds de jaren zeventig Japanse, Zuid-Koreaanse en Chinese automerken zoals Mitsubishi (1975), Hyundai (1978), Suzuki (1979), SsangYong (2010), Isuzu (2012), Maxus (2019) invoert en verdeelt in ons land. Dat SAIC de import van MG toevertrouwt aan Alcomotive heeft ermee te maken dat die laatste ook Maxus in ons land invoert. Maxus is een Chinees merk van lichte bedrijfswagen dat ook deel uitmaakt van de Chinese autogroep SAIC en sinds de zomer van 2019 in ons land op de markt is.

Volwaardige SUV met alles erop en eraan

Dat MG zijn Europese première op de Brussels Motor Show zou beleven, was een beslissing van het allerlaatste moment en zorgde volgens MG-woordvoerder Wim Doms voor overuren tussen Kerstmis en Nieuwjaar op de Alcomotive-hoofdzetel in Kontich. 'Wij werden door onze Chinese collega's vrij laat in kennis gesteld van de beslissing en beschikten over weinig concrete richtlijnen en informatie over de tentoongestelde modellen. Van zodra die in Kontich toekwamen, hebben we die van alle kanten met een vergrootglas bekeken om tot de conclusie te komen dat die verduiveld goed in elkaar steken en beantwoorden aan de nieuwste normen inzake veiligheid. Vanaf de basisversie beschikt de ZS EV over de modernste veiligheidssystemen en ook qua connectiviteit en infotainment is die up-to-date. De nieuwkomer onderscheidt zich van gelijkaardige modellen van andere merken door zijn honderd procent elektrische aandrijving en zijn zeer concurrentiële prijs. In zijn basisversie kost de wagen net geen 31.000 euro, voor de luxe-uitvoering - met echt alles erop en eraan tot en met leder en een panoramisch dak - moet de klant een opleg van 2.000 euro betalen.'

Lees verder onder de foto's

MG ZS EV oogt modern. © Patrick Theunissen

Voor MG is het Autosalon een meevaller, aldus woordvoerder Wims Doms. © Patrick Theunissen

Hoe comfortabel en snel de MG ZS EV rijdt, hoeveel energie hij verbruikt en hoeveel tijd het opladen in beslag neemt, daar hebben we voorlopig het raden naar. Wim Doms: 'De perspresentatie is gepland voor een van de komende weken. Ik heb zelf ook nog niet met de auto kunnen rijden. Volgens de info die ik heb ontvangen van mijn collega's in China beschikt de nieuwkomer over een vermogen van 143 pk en is die uitgerust met een accu van 44,5 kWh die de wagen een rijbereik bezorgt van 264 kilometer. Knack-be-lezers die bijkomende informatie wensen, verwijs ik naar onze website. Voor een proefrit en offerte kunnen ze terecht in een van onze acht brandstores in het land. De adressen staan vermeld op onze site. In de loop van de komende weken en maanden zullen we onze sales- en aftersalesorganisatie verder uitbouwen. In eerste instantie hebben wij het MG-project voorgesteld aan bestaande Hyundai-dealers. Naar de toekomst toe ligt het in onze bedoeling om ook onlineverkoop te faciliteren.'

Historisch moment

Tevreden over de belangstelling op de stand?

Wim Doms: 'Voor een klein merk met een kleine stand is een groot autosalon als dat van Brussel met een half miljoen bezoekers een geschenk uit de hemel. Onze informanten op de stand hebben de handen meer dan vol gehad met het beantwoorden van honderd-en-één vragen over de technische aspecten van de ZS EV maar ook over het waarom van de terugkeer van het merk naar de Europese vasteland. Wij zijn aangenaam verrast dat MG nog altijd een hoge bekendheidsgraad geniet en bij velen nog een belletje doet rinkelen. In die zin is de Brussels Motor Show 2020 voor ons een echte meevaller. Als we erin slagen om de vele offertes de volgende dagen en weken om te zetten in evenveel bestelbons, hangen we de vlag uit! Dat zou immers betekenen dat de MG ZS EV in de smaak valt maar ook dat wij getuige zijn van een historisch moment dat erin bestaat dat het voorbehoud ten aanzien van rijden op stroom bij de man in de straat stilaan wegebt.'

MG maakt in Brussel zijn rentree in de internationale autowereld. © Patrick Theunissen

