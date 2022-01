In het gamma elektrische voertuigen bieden constructeurs veel compacte hatchback-modellen en grotere SUV's aan. MG doet het met de MG 5, de eerste volledig elektrische auto met een break koetswerk.

Deze MG 5 is in verschillende opzichten een interessante auto, niet in het minst omwille van zijn break koetswerk dat veel binnenruimte combineert met een lager verbruik of een grotere actieradius, zoals je wil. MG lanceert dit derde, volledig elektrisch aangedreven model vanaf de lente en er komen twee varianten.

De basisversie (standard range) krijgt een batterij met een capaciteit van 50 kWh, wat moet volstaan voor een rijbereik van 320 km. De long range versie heeft een batterijcapaciteit van 61 kWh die tot 400 km ver komt met één batterijlading. Opladen lukt met een geïntegreerde driefasige lader zodat je aan een wallbox thuis of via een openbare laadpaal kan laden aan een vermogen van 11 kW. Snelladen (DC gelijkstroom) lukt ook met een vermogen van 87 kW. En met een voldoende krachtige snellader kan men op 40 minuten de batterij van 0 tot 80% bijladen.

Scherpe prijs

De break biedt een bagageruimte van 479 liter en met een neergeklapte achterbank stijgt het laadvermogen tot 1.367 liter. Onder de motorkap zit een elektromotor van 156 of 177 pk die de voorwielen aandrijft. Dat vermogen volstaat voor een gezinswagen want de MG 5 haalt een verdienstelijke topsnelheid van 185 km/u wat perfect in lijn ligt met de prestaties die men van vergelijkbare modellen met verbrandingsmotoren kan verwachten.

Tot slot levert MG dit nieuwe model uit het C-segment aan een erg scherpe prijs. De basisversie koop je voor 31.500 euro en dat is minder dan een elektrische hatchback uit het B-segment zoals een Peugeot e-208 die ruim 32.9900 euro kost en over een kleinere batterij (40 kWh) beschikt.

