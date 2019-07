Het ter ziele gegane MG kwam 15 jaar geleden in Chinese handen en verdween daarop van het Europese toneel. Nu plant het iconische merk een comeback met een elektrische SUV.

Tijden veranderen. Ooit was MG een constructeur van snelle en opwindende sportwagens. Later kwamen daar ook berlines bij, maar begin deze eeuw kende het bedrijf moeilijke tijden. Het faillissement dreigde en uiteindelijk kwam MG in 2005 in handen van Chinese investeerders. Daarmee verdween het merk van de Europese markt, al bleef het nog wel beperkt present in Groot-Brittannië.

Nog dit jaar plant MG echter zijn grote rentree. Jammer genoeg niet met een fraaie sportwagen, maar wel met een elektrische SUV, die wellicht beter in de tijdsgeest past. Deze ZS EV wordt aangedreven door een 143 pk sterke elektromotor, die zijn energie haalt uit een batterij van 44,5 kWh die een bereik van 262 km (WLTP) zou verzekeren. Meer details volgen bij de officiële onthulling van dit nieuwe model. (Belga)