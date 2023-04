MG HS past bij een gezinsbudget

MG lanceert een tweede model met een ‘klassieke’ benzinemotor, naast een groeiend gamma van vrij betaalbare elektrische wagens. Na de ZS ICE is er nu ook de HS ICE als ruime SUV voor 26.285 euro.

Als men de automarkt vandaag vanop afstand volgt, lijkt het erop alsof er enkel nog (semi-)elektrische voertuigen worden gelanceerd in de race naar een wagen met de beste ecologische prestaties, het grootste rijbereik en hopelijk straks ook een perfect betaalbaar prijskaartje. Meer en meer gezinnen worden geconfronteerd met een krimpend aanbod wanneer ze zoeken naar een betaalbare gezinswagen met een klassieke benzinemotor.

Betaalbaarheid voorop

MG brengt daarom een 1.5 turbo benzinemotor, de HS die we al kennen als EHS. Die laatste is een ruime SUV met een plug-in hybride aandrijving en waarmee je zowel elektrisch als op benzine (of een hybride combinatie van beide) kan rijden. De basis HS is begin dit jaar aan het gamma toegevoegd. De versie met manuele zesversnellingsbak is ruim 10.000 euro goedkoper dan de plug-in hybride. Privékopers die geen fiscale voordelen halen uit het (voorlopig nog) gunstige afschrijfregime moeten al heel veel rijden om te profiteren van deze complexere en duurdere technologie.

In de praktijk blijkt de HS een erg verfijnde rijgezel met een riante uitrusting zoals een digitaal dashboard, navigatie en hedendaagse connectiviteit met onder meer Apple CarPlay en Android Auto. De besturing is niet haarscherp, maar is net als de demping geënt op een rustige en op comfort gerichte rijstijl.

De benzinemotor van 162 pk is verdienstelijk en wie zich aan de snelheidslimieten houdt, kan het verbruik makkelijk beneden 7 l/100 km houden, wat minder is dan het aangegeven normverbruik. Ook op vlak van rijhulpmiddelen biedt de HS veel. Wie ook automatisch wil rijden, wordt op zijn wenken bediend met een gerobotiseerde 7-trapsversnellingsbak die een kleine 2.000 euro duurder is.