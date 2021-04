MG maakte zijn comeback met geëlektrificeerde crossovers, terwijl de merktraditie steunt op sportieve roadsters. Die koers wordt nu weer wat bijgestuurd met de Cyberster.

Voor alle duidelijk: het gaat hier over een studiemodel dat al enige tijd geleden werd aangekondigd en nu voor het eerst is getoond. Hiermee legt MG dat tegenwoordig deelt uitmaakt van het Chinese SAIC Motor, de link tussen zijn heden en verleden. Autoliefhebbers kijken immers met nostalgie terug naar de èchte MG's van weleer: sportieve roadsters met een karakter, zoals de MG A en B en later de T en TF.

Het huidige gamma met de geëlektrificeerde crossovers - ZS EV en EHS - is toekomstgericht, maar kan de harten van de fans niet meteen beroeren. Daar kan nu snel verandering in komen met de Cyberster, een fraai gelijnde tweezitter met uiteraard een elektrische aandrijving die eind deze maand op de Shanghai Auto Show wordt onthuld.

Daar volgen wellicht ook meer specificaties en details over deze wagen en de productieplannen errond. Momenteel is enkel bekend dat de MG Cyberster een rijbereik van zo'n 800 kilometer zal hebben en in minder dan 3 seconden van 0 naar 100 km/u kan sprinten. Leuke designdetails zijn de koplampen die in twee delen openklappen en de achterlichten met een Union Jack styling, net als bij de Mini.

De MG Cyberster krijgt eveneens een elektrische aandrijving. © GF

