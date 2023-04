MG Cyberster bijna productieklaar

In 2024 lanceert MG de Cyberster, een fraaie elektrische roadster die aansluit bij het roemruchte verleden van het merk.

MG was ooit een befaamd Brits automerk dat nu al enige tijd in handen is van de Chinese autogroep SAIC. Die blies de naam nieuw leven in met vooral SUV’s en crossovers, wat de liefhebbers van MG niet echt kon bekoren. Het management vroeg echter geduld want er zaten wel degelijk sportwagens in de pijplijn.

Om die bewering kracht bij te zetten werd prompt de Cyberster concept car getoond. Dit was een strak gelijnde roadster die inderdaad mooi aansluit bij de historiek van MG. En geheel in de tijdsgeest heeft hij ook een elektrische aandrijving. Intussen werd ook bevestigd dat de MG Cyberster in productie zal gaan. Het seriemodel werd zopas getoond op het autosalon van Shanghai.

Vlinderdeuren

Een beetje verrassend behoudt de MG Cyberster zijn vlinderdeuren, waardoor hij meteen een origineel iets biedt om zich van de concurrentie te onderscheiden. Deze tweezitter is 4,54 meter lang en heeft een plooidak dat verdwijnt achter de rolbeugels en achter de stoelen.

Voor de aandrijving is er keuze uit een versie met één elektromotor van 315 pk en een krachtigere variant met twee elektromotoren die meer dan 500 pk afleveren. Over de capaciteit van de batterij, de laadsnelheid of de prestaties van de Cyberster deelde MG nog niets mee. Enkel is bekend dat hij bijna 1,9 ton zal wegen, wat doet vermoeden dat er toch wel een vrij grote accu aan boord is die een degelijk rijbereik zal verzekeren.

De MG Cyberster komt in de loop van 2024 op de Europese markt en wordt een elektrische en dus toekomstgerichte concurrent van onder andere de BMW Z4 en de Mazda MX-5.