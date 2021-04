MG toont op de Motorshow van Shanghai een sportieve roadster die een hedendaagse interpretatie lijkt van de MGB, het icoon van de Britse sportieve roadster uit de jaren zestig. Met een elektrisch bereik van 800 km, 5G-technologie en een autonome rijmodus van niveau 3 oogt dit concept erg beloftevol.

MG is in Chinese handen en lanceerde eerder al een elektrisch SUV-model dat werd verkozen tot (elektrische) VAB Gezinswagen van het jaar 2021 omwille van zijn aantrekkelijk prijskaartje. MG zet in op elektrische mobiliteit maar wil vooral democratisch geprijsde producten op de markt brengen. Dat deed de constructeur vroeger met betaalbare sportwagentjes en vandaag brengt het elektromobiliteit in het bereik van een breed publiek en knoopt het aan bij het sportieve roadsterverleden met deze Cyberstar.

Qua design springen vooral de 'magic eye' koplampen in het oog die openschuiven wanneer ze worden ingeschakeld. De sportieve cabrio is bovendien bijzonder aerodynamisch gelijnd en die vormtaal wordt ondersteund door leds die in de flanken zijn geïntegreerd. Deze conceptwagen wil ook een technologiedrager zijn dankzij connectiviteit via de mobiele 5G-technologie en hij kan autonoom rijden op niveau 3. Dat betekent dat de Cyberstar bijvoorbeeld op de snelweg 'hands off' kan rijden maar de bestuurder moet wel alert blijven zodat hij bij complexe verkeerssituaties kan overnemen.

Misschien gaat MG in 2024 een productieversie lanceren om de 100ste verjaardag van MG (Morris Garages) te vieren.

