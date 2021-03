MG lanceert dit jaar nog twee nieuwe elektrische modellen: Marvel R Electric en MG5 Electric. De eerste is een trendy SUV en de tweede een functionele break.

Het Chinese SAIC blies MG nieuw leven in en zet daarbij volledig in op gezinswagens met een elektrische aandrijving. De fraaie Britse sportwagentjes van weleer behoren dus definitief tot de geschiedenis. Het 'nieuwe' MG kwam in 2020 weer op onze markt met de MG ZS EV, een elektrisch aangedreven SUV die navolging kreeg van een plug-inhybride model, MG EHS Plug-in Hybrid.

De Chinezen kijken blijkbaar tevreden terug op deze Europese lancering en rollen hun elektrisch gamma verder uit met twee nieuwe modellen. Matt Lei, CEO van MG Motor Europe zegt hierover: "Toen we het Britse merk herlanceerden, deden we een belofte: elektromobiliteit moet toegankelijk worden voor bestuurders die jong van geest zijn en klaar zijn voor de nieuwe elektrische 'way of life'. Daarom leggen we de klemtoon op intelligente, praktische, veilige en technologisch vooruitstrevende auto's. Met de nieuwe MG Marvel R Electric en MG5 Electric lanceren we twee zuiver elektrische voertuigen met een aantrekkelijke actieradius, snelle oplaadmogelijkheden, geavanceerde veiligheidssystemen, een interessante prijs en een aantrekkelijke vormgeving."

MG positioneert de Marvel R Electric als een luxueuze lifestyle SUV in het C-segment. Hij is 4.674 mm lang en biedt veel binnenruimte met een koffervolume van 357 liter waarbij nog een frunk (koffer vooraan) van 150 liter extra komt.

Voor de aandrijving laat dit model de keuze tussen vierwielaandrijving met drie elektromotoren (één op de vooras en twee op de achteras) of achterwielaandrijving (met enkel twee elektromotoren op de achteras). Het maximumvermogen bedraagt 302 pk en de maximale trekkracht 665 Nm, waarmee deze SUV in slechts 4,9 seconden van 0 tot 100 km/u spurt. MG gaf de de capaciteit van de batterij nog niet vrij, maar vermeldt wel een WLTP-rijbereik van 400 km, de mogelijkheid tot snelladen en de aanwezigheid van het V2L-systeem (vehicle-to-load) waarmee de batterij energie kan leveren aan een extern elektrisch systeem.

MG5 Electric © GF

De MG5 Electric is een break die vooral praktisch ingestelde automobilisten zal aanspreken omwille van het functionelere koetswerk. Dit model is 4.544 mm lang en heeft een bagageruimte van 578 liter, die met een neergeklapte achterbank kan worden uitgebreid tot 1.456 liter. De tussen de assen geplaatste batterij levert ook hier een WLTP-rijbereik van 400 km en kan snel opgeladen worden.

De Europese marktintroductie van de MG Marvel R Electric is gepland voor mei van dit jaar, terwijl de MG5 Electric vanaf oktober beschikbaar zal zijn. Tegen die tijd zullen ook meer specificaties en prijzen bekend zijn.

Het Chinese SAIC blies MG nieuw leven in en zet daarbij volledig in op gezinswagens met een elektrische aandrijving. De fraaie Britse sportwagentjes van weleer behoren dus definitief tot de geschiedenis. Het 'nieuwe' MG kwam in 2020 weer op onze markt met de MG ZS EV, een elektrisch aangedreven SUV die navolging kreeg van een plug-inhybride model, MG EHS Plug-in Hybrid.De Chinezen kijken blijkbaar tevreden terug op deze Europese lancering en rollen hun elektrisch gamma verder uit met twee nieuwe modellen. Matt Lei, CEO van MG Motor Europe zegt hierover: "Toen we het Britse merk herlanceerden, deden we een belofte: elektromobiliteit moet toegankelijk worden voor bestuurders die jong van geest zijn en klaar zijn voor de nieuwe elektrische 'way of life'. Daarom leggen we de klemtoon op intelligente, praktische, veilige en technologisch vooruitstrevende auto's. Met de nieuwe MG Marvel R Electric en MG5 Electric lanceren we twee zuiver elektrische voertuigen met een aantrekkelijke actieradius, snelle oplaadmogelijkheden, geavanceerde veiligheidssystemen, een interessante prijs en een aantrekkelijke vormgeving."MG positioneert de Marvel R Electric als een luxueuze lifestyle SUV in het C-segment. Hij is 4.674 mm lang en biedt veel binnenruimte met een koffervolume van 357 liter waarbij nog een frunk (koffer vooraan) van 150 liter extra komt. Voor de aandrijving laat dit model de keuze tussen vierwielaandrijving met drie elektromotoren (één op de vooras en twee op de achteras) of achterwielaandrijving (met enkel twee elektromotoren op de achteras). Het maximumvermogen bedraagt 302 pk en de maximale trekkracht 665 Nm, waarmee deze SUV in slechts 4,9 seconden van 0 tot 100 km/u spurt. MG gaf de de capaciteit van de batterij nog niet vrij, maar vermeldt wel een WLTP-rijbereik van 400 km, de mogelijkheid tot snelladen en de aanwezigheid van het V2L-systeem (vehicle-to-load) waarmee de batterij energie kan leveren aan een extern elektrisch systeem.De MG5 Electric is een break die vooral praktisch ingestelde automobilisten zal aanspreken omwille van het functionelere koetswerk. Dit model is 4.544 mm lang en heeft een bagageruimte van 578 liter, die met een neergeklapte achterbank kan worden uitgebreid tot 1.456 liter. De tussen de assen geplaatste batterij levert ook hier een WLTP-rijbereik van 400 km en kan snel opgeladen worden.De Europese marktintroductie van de MG Marvel R Electric is gepland voor mei van dit jaar, terwijl de MG5 Electric vanaf oktober beschikbaar zal zijn. Tegen die tijd zullen ook meer specificaties en prijzen bekend zijn.