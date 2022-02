MG positioneert zich steeds duidelijker als exclusief EV-merk, daar waar de gevestigde Europese merken nog maar pas aan de transitie van verbrandingsmotoren naar elektroaandrijving zijn begonnen. Een teaserfilmpje van een vierde elektrisch model maakt de Europese ambities van het merk andermaal duidelijk.

Het lijkt een gewaagde keuze voor een klein merk als MG om exclusief voor elektroaandrijving te kiezen, maar het merk kon enkele jaren geleden met een schone lei herbeginnen en het draagt geen 'ballast' mee van een merk dat zijn klanten moet overtuigen de omslag te maken van thermische naar elektrische aandrijving. Omdat MG een onderdeel is van de Chinese autoreus SAIC Motor, is er toegang tot heel wat batterijtechnologie en diverse mogelijkheden op vlak van elektrische aandrijvingen. Precies daarom kan MG aan een onwaarschijnlijk tempo bijkomende modellen lanceren. De constructeur commercialiseerde nog maar pas de MG 5 (een elektrische break) of vandaag worden de eerste teaserbeelden van een bijkomend elektrisch model wereldkundig gemaakt. Het gaat om een C-segment-model dat een vuist moet maken tegen de ID.3 van VW-origine, de Nissan Leaf en de BEV-variante van de Opel Astra die er zit aan te komen. MG wiil duidelijk vaart maken met de lancering want dit bijkomende model - dat voorlopig nog geen naam heeft - zou nog voor het einde van dit jaar worden gelanceerd. Technische specificaties zijn er nog niet, de constructeur wilde enkel kwijt dat de wagen 4,3 meter lang zou zijn. Wat we al wel weten is dat het voertuig een hatchback koetswerk zal krijgen en achteraan zal er een rode, doorlopende balk worden voorzien die beide lichtunits met elkaar verbindt. Het ziet ernaar uit dat MG zijn scherpe prijszetting ook voor dit model zal verderzetten en dan zou dit model voor rond of net onder de 30.000 euro kunnen worden aangeboden.

Het lijkt een gewaagde keuze voor een klein merk als MG om exclusief voor elektroaandrijving te kiezen, maar het merk kon enkele jaren geleden met een schone lei herbeginnen en het draagt geen 'ballast' mee van een merk dat zijn klanten moet overtuigen de omslag te maken van thermische naar elektrische aandrijving. Omdat MG een onderdeel is van de Chinese autoreus SAIC Motor, is er toegang tot heel wat batterijtechnologie en diverse mogelijkheden op vlak van elektrische aandrijvingen. Precies daarom kan MG aan een onwaarschijnlijk tempo bijkomende modellen lanceren. De constructeur commercialiseerde nog maar pas de MG 5 (een elektrische break) of vandaag worden de eerste teaserbeelden van een bijkomend elektrisch model wereldkundig gemaakt. Het gaat om een C-segment-model dat een vuist moet maken tegen de ID.3 van VW-origine, de Nissan Leaf en de BEV-variante van de Opel Astra die er zit aan te komen. MG wiil duidelijk vaart maken met de lancering want dit bijkomende model - dat voorlopig nog geen naam heeft - zou nog voor het einde van dit jaar worden gelanceerd. Technische specificaties zijn er nog niet, de constructeur wilde enkel kwijt dat de wagen 4,3 meter lang zou zijn. Wat we al wel weten is dat het voertuig een hatchback koetswerk zal krijgen en achteraan zal er een rode, doorlopende balk worden voorzien die beide lichtunits met elkaar verbindt. Het ziet ernaar uit dat MG zijn scherpe prijszetting ook voor dit model zal verderzetten en dan zou dit model voor rond of net onder de 30.000 euro kunnen worden aangeboden.