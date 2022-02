MG lanceert een vierde volledig elektrisch aangedreven model. Dit is de eerste 100% elektrische break op de markt.

Vandaag zien we op de markt van de elektrisch aangedreven voertuigen voornamelijk compacte hatchback modellen en SUV's. De eerste zijn vaak net te klein om als volwaardige gezinswagen te dienen en de laatste categorie past qua budget niet altijd in het gezinsplaatje. MG tracht hier twee vliegen in één klap te slaan met de MG 5, een ruim breakmodel dat je al voor 33.985 euro koopt. Dat is nog geen koopje, maar het is wel een realistische prijs voor een ruime gezinswagen.

De MG 5 biedt vijf volwaardige zitplaatsen en een ruime koffer van 479 liter. De prijs slaat op de 'standard range' versie die met een batterij van 50,3 kWh een rijbereik (gemeten volgens WLTP) haalt van 320 km. Voor dagen waarop deze autonomie niet volstaat, is er een DC snellaadaansluiting voorzien die een laadvermogen van 87 kW geeft. Voor de dagelijkse laadbeurten is er een wisselstroom laadoplossing met een driefasige aansluiting van 11 kW zodat de MG 5 kan laden aan een thuislaadstation of een publiek (AC) laadpunt.

Voor een meerprijs van 3.000 euro voorziet MG nog een 'long range' model met een batterij waarvan de capaciteit wordt opgetrokken tot 61,1 kWh, goed voor een rijbereik tot 400 km. Deze EV staat vanaf april bij de dealer en zal meteen leverbaar zijn.

