De tijdelijke tentoonstelling over de passie voor auto's van de striptekenaar Hergé loopt nog tot eind oktober in het Kuifje-museum van Louvain-la-Neuve.

De thematentoonstelling komt er om de heropening te vieren na de gedwongen sluiting door de Covid-19 pandemie, maar ook om het elfjarig bestaan van het museum te vieren. De organisatoren bieden naast deze thematentoonstelling ook nog andere activiteiten. Deze reis, die "met Kuifje in de auto" wordt gedoopt, herinnert aan de grote liefde van de tekenaar voor auto's, via grote tekeningen, schaalmodellen op 1/24, historische foto's en documenten. Hergé hield van sportwagens en toonde een uitgesproken voorkeur voor Italiaanse auto's. Hij hield ook van snelheid. In totaal zijn er slechts vier door Hergé aangekochte auto's in de 24 albums van Kuifje te zien. De Opel Olympia cabriolet in de "Scepter van Ottokar" was de auto van spionnen, was dezelfde auto die Hergé destijds bezat. Hergé was ook de eigenaar van een Imperia Mésange die figureerde in "De krab met de gulden scharen". Tot slot, in "Kuifje en het zwarte goud", rijdt Kuifje een Lancia Aprilia. Hergé had dezelfde. "Een geweldige kleine auto die destijds gemakkelijk de 140 haalde!", herinnerde hij zich. Om het bezoek interessanter te maken, krijgen de bezoekers een quizboek. Via een gewoon ticket heb je ook toegang tot de thematentoonstelling. Sanitaire maatregelen zijn verplicht, want je moet een bezoek telefonisch of via de website reserveren: +32 (0) 10 48 84 13. Meer info op www.museeherge.com. (Belga)

