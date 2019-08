Mercedes geeft aan dat het orderboekje van de nieuwe GLB eerstdaags zal worden geopend. Dit is de eerste compacte SUV van het Duitse merk dat de klant kan bestellen met een derde zitbank. Zo biedt het interieur plaats aan zeven inzittenden.

Mercedes belooft dat de eerste modellen nog voor het jaareinde bij de dealer zullen staan en klanten zullen hem binnenkort al kunnen bestellen. De basisversie is de GLB 200, die met een 1.3 liter viercilinder benzinemotor wordt geleverd. Deze turbomotor vinden we eveneens in het Renault-gamma en levert 163 pk en 250 Nm.

Deze versie haalt een normverbruik van 6 liter, wat neerkomt op een CO2-uitstoot van 138 g/km. Deze voorlopige instapversie kost minstens 37.746 euro en wie hem met een extra achterbank wil, betaalt 1.309 euro extra. Alle dieselversies zijn gebaseerd op de door Mercedes ontwikkelde 2.0 viercilindermotor, want de 1.5 of 1.6 (van Renault-origine) wordt niet langer gebruikt.

De GLB 180 d levert 116 pk, de GLB 200 d is 150 pk sterk en de 220 d met 190 pk wordt altijd met 4Matic vierwielaandrijving geleverd. De basisdiesel kost met 37.770 euro nauwelijks meer dan de instapper op benzine. De vermelde prijzen zijn die voor de Duitse markt, maar die liggen doorgaans dicht bij de Belgische prijzen die later worden bekend gemaakt.(Belga)