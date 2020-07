Mercedes heeft aangegeven om de fabriek van Hambach, aan de Moezel, te verkopen. Dit stuit op onbegrip en verslagenheid bij de ruim 1.400 medewerkers van de site.

Mercedes is van plan haar wereldwijde productienetwerk te reorganiseren en de capaciteit aan te passen aan de huidige marktvraag. Daarom is de constructeur van plan om gesprekken te starten over de verkoop van de productiesite in Hambach, Frankrijk, waar Smart modellen worden geproduceerd. Er bestonden echter ook plannen om hier nieuwe elektrisch aangedreven Mercedes-modellen (van het EQ-gamma) te gaan bouwen. In 2018 heeft Dieter Zetsche, voormalig nummer 1 van het merk, zelfs een ontmoeting gehad met Emmanuel Macron om deze ambitieuze projecten te bespreken en te praten over een investering van 500 miljoen euro. De aanpassingswerken om dit plan te realiseren zijn momenteel volop aan de gang.

Inmiddels werd bekend dat de nieuwe generatie elektrische Smarts en andere compacte intelligente voertuigen in China zullen worden geassembleerd door de joint venture van Mercedes-Benz AG en de Zhejiang Geely Group (Geely Holding). De fabriek in Hambach, die op een terrein van 68 hectare ligt, werd op 27 oktober 1997 in gebruik genomen. De fabriek produceert nog steeds de vierde generatie van de Smart en de Smart EQ fortwo, net als de Smart EQ fortwo Cabrio rolt er sinds 2019 van de montageband. Tot nu toe werden er ruim 2,2 miljoen Smarts in Hambach gebouwd. In de glorieperiode werkten er 1.600 medewerkers op de site.

Men gaat op zoek naar een overnemer binnen de autosector, maar het is een slecht moment voor grote investeringen binnen de auto-industrie. Wanneer zelfs een merk als Mercedes niet meer weet wat ze met de ultramoderne Hambach-site moet doen, welk merk dan wel? In de komende weken staan belangrijke afspraken op de agenda.(Belga)

