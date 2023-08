Mercedes V-Klasse met mega grille

Voor de busjes van Mercedes komt er in 2026 een opvolger. In afwachting krijgt deze generatie nog een laatste update met een wel heel opvallend accent in de neuspartij.

De Mercedes V-klasse (het busje), de bestelwagen Vito en de elektrische EQV zijn bijna aan het einde van hun carrière, maar krijgen een ultieme update waarmee ze deze laatste jaren in schoonheid kunnen afsluiten. Het opvallendste is de zeer grote grille in de neus die aansluit op de huidige trend die vooral op de Aziatische markt erg wordt geapprecieerd. Hier zal het voor de meeste klanten even wennen zijn maar dit accent geeft de V-klasse en Co wel een stevig en karaktervol smoelwerk.

Extra uitrusting

Ook het interieur werd aangepakt met een doorlopend digitaal dashboard en informatiescherm – net als bij de personenwagens van dit merk – en een nieuw stuurwiel met aanraakgevoelige knoppen. Tegelijk werd de standaarduitrusting uitgebreid met onder meer automatische koplampen en ruitenwissers, een adapatieve cruise control en uitgebreidere parkeerhulp en veiligheidsfuncties.

Op vlak van aandrijving zijn geen nieuwigheden aangekondigd met de bekende keuze uit dieselmotoren tussen 163 en 237 pk en de 204 pk sterke elektrische EQV. De prijzen van deze update worden weldra bekendgemaakt.