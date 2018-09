Mercedes toont nieuwe GLE

De nieuwe GLE trekt volop de kaart van de technologie en wordt weer een stuk ruimer. Dankzij een 8 centimeter langere wielbasis is het zelfs mogelijk een derde zetelrij te voorzien. Het uiterlijk varieert in twee gedaanten: eerder klassiek of duidelijk sportief, maar steeds met een verfijnde stroomlijn die gebruik maakt van onder andere actieve kleppen in het radiatorrooster.

De nieuwe SUV uit Stuttgart ziet boordevol innovatieve rijhulpsystemen die hem onder meer toelaten autonoom te rijden in files tot 60 km/u. De 'Turn off'-functie brengt de GLE ook tot stilstand bij een richtingsverandering als er gevaar is op een crash met een tegenligger. Er is eveneens parkeerhulp voor aanhangwagens, een actieve hydropneumatische ophanging en een Road Surface Scan om te anticiperen op oneffenheden in de weg en bochten.

Aan boord krijgt de GLE een digitaal instrumentenbord met twee 12,3" schermen en het MBUX multimediasysteem met spraaksturing. Bij de lancering begin 2019 krijgt het nieuwe model slechts één 367 pk sterke benzinemotor met Q-Boost microhybridisering. Later komen daar nog verscheidene andere benzine- en dieselkrachtbronnen en een plug-in hybride bij.(Belga)