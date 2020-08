Begin september zal Mercedes zijn nieuwe vlaggenschip officieel voorstellen. In afwachting druppelde de Duitse constructeur al informatie over nieuwe technologieën en vandaag krijgen we een eerste schets te zien van de luxeberline.

De exacte vorm is nog niet vrijgegeven, maar de schets verraadt wel dat de luxeberline dynamischer oogt met de brede koplampen die in de voorste spatborden doorlopen. Het radiatorrooster wordt hoger en breder, maar draagt geen grote Mercedes-ster, die laatste staat als vanouds bovenop de motorkap. De constructeur wilde al wel wat kwijt over de luxe binnenin. De inzittenden worden op hun wenken bediend met een opgeruimd interieur waar veel wordt gebruik gemaakt van hout. Ook opvallend is de beperkte cockpit omdat de beleving in het interieur vooral om de passagiers gaat die verwend worden met sfeerverlichting en massagefuncties. De passagiers kijken op individuele aanraakschermen waar ze kunnen gebruik maken van het uitgebreide infotainment dat individuele content voorziet. Ook hier wordt de MBUX-technologie gebruikt die eerder in compactere modellen zijn intrede deed en in het geval van de S-Klasse veel uitgebreider zal zijn. De connectiviteit gaat zo ver dat de auto kan communiceren met de smartwatch van de inzittenden en op die manier een aangepaste massage kan voorzien om het stressniveau van de gebruiker te laten dalen. Op technische specificaties moeten we nog even wachten, maar het ziet er wel naar uit dat het merk met de ster hybride motorisaties zal voorzien, al dan niet gekoppeld aan dieselmotoren. (Belga)

