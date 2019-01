Mercedes toont autonome taxi en bestelwagen in Las Vegas

Met deze bestelwagen van iets meer dan 5 meter kan men tot 12 personen of heel wat goederen vervoeren, al naargelang de versie. Het prototype gebruikt een platform met een volledig elektrische aandrijving en rijdt 100% autonoom. Dankzij tal van camera's en diverse sensoren kan het voertuig zijn omgeving waarnemen en actief communiceren. Er is ook interactie mogelijk met voetgangers en fietsers die de straat oversteken.

Ook andere voertuigen worden opgemerkt door deze Urbanetic. Het voertuig projecteert lichtsignalen of bewegende hologrammen en het geeft audioboodschappen om met andere weggebruikers te communiceren. Voor de inzittenden stippelt de Urbanetic de meest interessante route uit afhankelijk van de verkeersdrukte en de gewoontes van de gebruikers. Via artificiële intelligentie leert het voertuig steeds bij om de routes te optimaliseren. Deze technologie wordt eveneens gebruikt om pakjes efficiënter te leveren. Door de elektrische aandrijving is er geen emissie op de plaats waar het voertuig rijdt zodat het uitermate geschikt is voor stadscentra en lage emissie zones.

Omdat het voertuig ook geruisloos werkt, kan het ook 's avonds of 's nachts worden ingezet, wat een belangrijke economische voordelen biedt. Mercedes toont een video waarin men het voertuig aan het werk ziet in de straten van Las Vegas.(Belga)