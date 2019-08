De geschiedenis van het huidige Mercedes-Benz logo begon in de zomer van 1909 in Untertürkheim en Mannheim, Duitsland. De voorgangers van Daimler AG registreerden precies 110 jaar geleden hun merken bij het Duitse Keizerlijke Octrooibureau.

In 1916 werd een versie van het merk met het opschrift "Mercedes" en vier kleine sterren beschermd.

Paul en Adolf Daimler, de zonen van de in 1900 overleden autopionier Gottlieb Daimler pasten de ster aan, waarmee hun vader tijdens zijn tijd als technisch directeur van de Deutz gasmotorenfabriek het huis van de familie op een ansichtkaart had gemarkeerd. Het nieuwe handelsmerk, met zijn drie stralen, symboliseert ook de visie van Gottlieb Daimler, die Daimler-motoren in landvoertuigen, schepen en in de luchtvaart gebruikte. Op 6 augustus 1909 liet Benz & Cie. de "Benz"-letters in een lauwerkrans beschermen. Dit symbool werd op 10 oktober 1910 in het merkenregister geregistreerd.

De logo's werden ook onmiddellijk gebruikt als merk op de producten en in de communicatie van beide autofabrikanten. Het gebruik van de lauwerkrans rond de ster, was ook te danken aan belangrijke overwinningen in de racerij. Vandaag is het logo wereldwijd bekend en staat het zowel voor de toekomst als het verleden van de oudste autoconstructeur ter wereld. (Belga)