Mercedes voorziet geen opvolger voor zijn compacte roadster. De huidige generatie eindigt zijn carrière met de Final Edition-versie, en die is kanariegeel, net zoals bij de lancering van de eerste generatie SLK in 1996.

Toen de SLK in 1996 werd gelanceerd, was dit de voorbode voor een nieuwe generatie roadsters. Ook Mercedes-Benz bouwde voor het eerst een roadster met een hard wegklapdak. De SLK begon zijn carrière in de Yellowstone-lanceringskleur en als eerbetoon aan deze wereldpremière is de SLC Final Edition eveneens in deze kleur verkrijgbaar. De SLC kan rekenen op tal van accessoires en specifieke interieurdetails en deze Final edition moet de topversie van de huidige generatie worden. Hij is verkrijgbaar met 3 mototisaties; de SLC 200, 300 en AMG 43. Deze bijzondere versie is geïnspireerd op de AMG Line variante, die standaard wordt uitgerust met AMG-bumpers voor en achter, een 10 mm verlaagd sportonderstel en een ruimer bemeten remsysteem met geperforeerde remschijven.

Het interieur wordt afgewerkt met zwart/zilver nappaleer en de alpacagrijze stiknaden maken het verschil op de standaard sportstoelen en de deurpanelen. Verder heeft de Final Edition recht op de Airscarf-nekverwarming, stoelverwarming en geheugenfunctie voor stoelen, stuurkolom en buitenspiegels. De actuele generatie (code R 172) kwam in 2011 op de markt en in april 2016 werd hij tot SLC omgedoopt. De naamswijziging kwam er omdat hij technisch nauw aanleunt bij de C-Klasse. In totaal werden van de SLK en de SLC sinds 1996 ruim 710.000 exemplaren verkocht.(Belga)