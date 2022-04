De exclusieve Mercedes cabriolet richt voortaan ook op een bescheidener publiek met de SL 43, die gebruik maakt van een 2 liter viercilinder-turbo die echter nog steeds 381 pk produceert.

Mercedes lanceerde de nieuwe generatie van zijn exclusieve cabriolet in de topversies SL 55 en SL 63 die worden aangedreven door een potente 4.0 liter V8 en over vierwielaandrijving beschikken. Dat zijn prachtige wagens met een overdaad aan vermogen en luxe waaraan ook een zeer indrukwekkend prijskaartje minstens een goede 167.000 euro hangt te bengelen.

Dat betekent dat je hiermee automatisch een beperkt, zeer gefortuneerd publiek aanspreekt en de afzet dus zeer beperkt blijft. Vandaar dat Mercedes het SL-aanbod nu verder naar beneden toe uitbreidt met een bescheiden instapmodel dat binnen het bereik van meer kopers komt te liggen. Een exacte prijs plakte het Duitse merk nog niet op deze SL 43, maar reken toch dat hij zeker een middenklasser minder zal kosten dan de huidige topversies.

De 2+2 cabriolet wordt toegankelijker met deze versie. © GF

Achterwielaandrijving

Voor die democratisering moet de Mercedes SL 43 wel wat toegevingen doen. Zo werd onder de motorkap de 4.0 liter V8 vervangen door een ... 2.0 liter viercilinder turbomotor die enkel de achterwielen aandrijft. Tja, dat is even slikken... Maar het goede nieuws is dat deze bescheiden krachtbron toch zeer pittig voor de dag komt met een vermogen van 381 pk en een koppel 480 Nm.

Daarmee spurt de SL 43 met zijn 9-trapsautomaat van stilstand naar 100 km/u in 4,9 seconden en piekt hij op 275 km/u. Dat zijn nog meer dan behoorlijke waarden, die in de eerste plaats mogelijk werden dankzij een revolutionaire elektrisch aangedreven turbo die ook in de Formule 1 wordt gebruikt door Mercedes en de bescheiden hulp van een mild-hybride ondersteuning.

De Mercedes SL 43 wordt deze zomer bij de verdelers verwacht. Tegen zullen ook de Belgische prijzen bekend zijn.

De 2 liter-turbo levert nog een behoorlijke 381 pk. © GF

