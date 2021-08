De recent vernieuwde S-klasse van Mercedes is voortaan ook beschikbaar met een plug-in hybride motorisatie. Sinds de lancering was het vlaggenschip enkel beschikbaar met klassieke zes- en achtcilindermotoren op benzine of diesel.

Omdat dergelijke topberlines meestal in de cijfers van een bedrijf zitten, is een matige CO2-score cruciaal omdat dit cijfer de mate van fiscale aftrekbaarheid bepaalt. Daarom kiest Mercedes hier voor een semi-elektrische aandrijving in de vorm van een plug-in hybride centrale. Die maakt gebruik van een drieliter zescilindermotor van 367 pk en 500 Nm in combinatie met een elektromotor die op zijn beurt goed is voor 150 pk en 480 Nm extra. Die combinatie zorgt voor een systeemvermogen van een stevige 510 pk en de elektromotor puurt zijn energie uit een lithium-ion batterij met een capaciteit van 28 kWh.

Het voordeel van deze PHEV (plug in hybrid electric vehicle) is dat hij zowel volledig elektrisch kan rijden (maximum 100 km op één batterijlading), maar ook lange afstanden overbrugt dankzij de klassieke benzinemotor. Op papier haalt hij een normverbruik van iets meer dan 1 l/100 km, wat neerkomt op een CO2-emissie van 22 g/km.

In de praktijk zal hij evenwel meer verbruiken, wat voor elke PHEV geldt omdat deze opbouw erg zwaar is omwille van de dubbele aandrijving. Vooral dat hoge gewicht maakt een PHEV minder efficiënt, want wanneer hij op benzine rijdt, torst hij een elektro-aandrijving (e-motor + batterij) mee en in de 100% elektrische modus moet de elektromotor een verbrandingsmotor en een brandstoftank meeslepen.

Deze S 580 e is meteen bestelbaar en kost minstens €128.138. Er bestaat ook een versie met verlengde wielbasis voor de ultieme limousine-ervaring.

