Mercedes recycleert banden tot deurgrepen

Mercedes monteert vanaf eind dit jaar onderdelen vervaardigd uit gerecycleerde materialen op basis van versleten banden. De eerste modellen daarmee zijn de elektrisch aangedreven EQE en de S-Klasse.

Via een samenwerking tussen Mercedes Benz, chemiereus BASF en de start-up Pyrum Innovations gaan de partners circulaire kunststoffen ontwikkelen op basis van gebruikte banden. Mercedes wil zo zijn globale CO2-footprint verkleinen. Dat gebeurt enerzijds via doorgedreven elektrificatie van het wagenpark, maar er zijn ook andere windomeinen. Eentje daarvan is het beperken van het gebruik van nieuwe ruwe grondstoffen en inzetten op gerecycleerde materialen uit de autosector en op die manier een circulair recyclagesysteem op te zetten.

Propere kunststof

Door het recycleren van secundaire materialen vermindert men het gebruik van fossiele grondstoffen en verkleint ook de ecologische voetafdruk van kunststoffen. Voor de productie van deurgrepen die in een eerste fase op de Mercedes S-Klasse, de EQE en diens SUV-afgeleide worden gemonteerd, zal men via biomethaan en pyrolyseolie uit gerecycleerde oude banden nieuwe kunststof elementen vervaardigen.

De S-Klasse krijg daarnaast een crashelement van dezelfde kunststof. Dat zit achter de voorbumper en verdeelt de vrijgekomen energie bij een impact over de verschillende onderdelen van de dragende structuur.