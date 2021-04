Precies vijftig jaar geleden lanceerde Mercedes de meest succesvolle SL. De R107 zou een onwaarschijnlijk succesverhaal worden want ondanks het stevige prijskaartje van dit premiumproduct bouwde Mercedes er 237.000 exemplaren van.

Deze SL is ook uniek omdat het model maar liefst 18 jaar (tot 1989) onafgebroken in productie bleef. De 107 kende zoveel succes dat tal van liefhebbers na hun eerste een tweede exemplaar (300 SL) nieuw kochten omdat het model dan al enige cultstatus genoot en de gelukkige kopers destijds met een 'nieuwe classic' reden. Die jongste exemplaren zijn vandaag ook fel gegeerd omwille van hun moderne drieliter benzinemotor met betrouwbare technologie in het klassiek ogende koetswerk.

Deze SL was bovendien bijzonder populair in de Verenigde Staten omwille van zijn rijcomfort, én het was meteen de eerste SL - wat staat voor Sportlich und Leicht - die met een V8-motor werd geleverd. Precies die krachtbron maakte hem in de States zeer gewild. In 1973 kwam deze V8 naar Europa.

Mercedes legde in dit model ook de klemtoon op veiligheid. Zo werd de benzinetank boven de achteras gemonteerd zodat het reservoir bij een aanrijding zelden vervormd raakte. De roadster bleef ook niet verstoken van nieuwe technologie, want vanaf 1980 werd een ABS-remsysteem voorzien en twee jaar later volgde al een bestuurdersairbag in combinatie met gordelspanners.

