Mercedes plant een gigantische terugroepactie voor 800.000 voertuigen die tussen begin 2017 en de herfst van 2021 werden gebouwd.

Op zich komt een terugroepactie wel vaker voor, maar deze keer blijkt het ernstig genoeg om de betrokken gebruikers te adviseren om de wagen 'zo weinig mogelijk te gebruiken' tot het euvel is verholpen. Het gaat om de meest uiteenlopende modellen (C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, G-Klasse, GLE, GLS, GLC, GLS en CLS) die worden aangedreven door dieselmotoren. Bij de benzinevarianten werd geen probleem vastgesteld.

Omdat diesels de afgelopen jaren vooral in Europa erg populair waren, is het aantal voertuigen dat naar Europese Mercedes-ateliers worden teruggeroepen vrij groot. Wat is er aan de hand?

Mercedes heeft vastgesteld dat er bij een aantal dieselmotoren een lek kan ontstaan bij de koelwaterpomp. Die laat de koelvloeistof door de motor en de koelradiator circuleren. Wanneer die pomp lekt, kan de temperatuur oplopen wat in extreme gevallen mogelijk tot brandgevaar kan leiden. Daarom organiseert de constructeur - uit voorzorg - deze recall.

Laag niveau

Mercedes adviseert ook om de wagens 'zo min mogelijk te gebruiken', al moet je dat advies vooral zien als een manier om zich in te dekken tegen mogelijke claims. In de praktijk zal het zo'n vaart niet lopen, want elke Mercedes beschikt sinds decennia over een niveaumeter op het reservoir van de koelvloeistof. Wanneer er een lek ontstaat (bijvoorbeeld aan de pomp) daalt dat niveau en krijg je meteen de boodschap 'niveau koelvloeistof te laag' op het scherm in de kilometerteller.

Zolang je deze boodschap niet krijgt, is er waarschijnlijk niets aan de hand. Voor bestuurders die deze foutmelding wel krijgen, is het raadzaam om even langs de garage te rijden. Mercedes wil nog in januari starten met de interventies, maar ook hier steken leveringsproblemen de kop op. In die zin is het nu nog niet duidelijk wanneer de terugroepactie afgerond zal zijn.

