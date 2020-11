Mercedes lepelt zijn tweeliter dieselmotor in de compacte modellen, en dan hebben we het over de A, de B, de CLA, de GLA en de GLB, kortom alle modellen die kleiner zijn dan de C-Klasse. Het gaat om de nieuwste evolutie van de huiseigen tweeliter dieselmotor die voldoet aan de strengste Euro6d motor.

De overstap naar deze motor is niet alleen belangrijk voor de constructeur, maar ook en vooral voor de consument want met een Euro 6d motor heb je in principe ook toegang tot lage emissie zones na 1 september 2027, wat niet het geval is voor Euro 6d-temp diesels die door sommige constructeurs nog steeds worden verkocht en waarvan de 'houdbaarheidsdatum' dus bijzonder kort is. Die nieuwe Mercedes-motor meet 1.950 cc is van aluminium vervaardigd en heeft een compact ontwerp met balansassen waardoor hij stil en trillingsarm draait. Er komen drie vermogensniveaus 180d (116 pk - 280 Nm), 200d (150 pk - 320 Nm) en 220d (190 pk - 400 Nm). Deze motoren zijn uitermate spaarzaam en zijn voorzien van een dieseloxidatiekatalysator, een roetpartikelfilter en twee SCR-katalysatoren in combinatie met AdBlue-inspuiting. De nieuwe dieselversies van de diverse compacte modellen zijn meteen bestelbaar. (Belga)

