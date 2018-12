Mercedes monteert ook instapdiesel in G-Klasse

Goed een half jaar na de marktintroductie voegt het merk met de ster een minder krachtige motorisatie aan het gamma toe. Het gaat om de G350 d met een slagvolume van drie liter. Deze zescilinder-in-lijn levert 286 pk (210 kW) en levert 600 Nm aan trekkracht. Dat motorkoppel is beschikbaar tussen 1.200 en 3.200 opm en omdat de trekkracht zo vroeg beschikbaar is, leent deze motor zich uitstekend voor het betere terreinwerk. De vierwielaandrijver wordt overigens altijd geleverd met een negentrapsautomaat.

In normale rijmodus stuurt hij 40% van het aandrijfkoppel naar de vooras en 60% naar de achterwielen. De nieuwe motor voldoet aan de euro 6d temp euronorm en maakt gebruik van heel wat technologie waaronder een Ad Blue-systeem om de uitstoot van NOx te drukken. Dit reservoir is erg gebruiksvriendelijk, want je vult het systeem achter de klassieke tankklep. Met deze motor haalt de G-Klasse een topsnelheid van net geen 200 km/u en hij accelereert in 7,4 seconden van 0 tot 100 km/u, wat meer dan vlot is voor deze stoere terreinmachine. Volgens de constructeur neemt hij genoegen met 9,6 liter diesel per 100 km.(Belga)