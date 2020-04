De kans is reëel dat Mercedes zich terugtrekt uit de Formule 1 en dat geldt ook voor Renault. Enkel Ferrari zou de koningsklasse van de autosport volgend jaar trouw blijven. Onze auto-expert over de onzekere toekomst van de F1.

Niemand of niks is immuun voor het Corona-virus, ook de Formule 1 niet. De openingsrace van het seizoen in Melbourne werd op het allerlaatste moment afgeblazen. Wanneer de sportieve activiteiten worden hervat, weet niemand. De geruchtenmolen draait daarentegen op volle toeren. Zo valt te horen dat Mercedes ernstig overweegt om uit de Formule 1 te stappen. Over de plannen van Renault bestaat nog onzekerheid, zegt F1-verslaggever Jo Bossuyt. Wat niemand ooit voor mogelijk heeft gehouden, is al enkele weken een feit. Door het coronavirus staan de productiebanden in grote delen van de wereld stil en ligt de verkoop compleet op zijn gat. Ondanks de smeekbedes van de automerken en toeleveranciers weet niemand wanneer het licht op groen gaat voor een algemene heropstart van de productie. Elke dag uitstel doet de verliezen hoger oplopen en de schade loopt nu al in de miljarden. Om te kunnen overleven, zullen de constructeurs zwaar moeten snoeien in de kosten en dus zullen heel wat (neven)activiteiten moeten sneuvelen. Tot begin 2019 was er geen vuiltje aan de lucht. De meeste automerken maakten recordomzetten en boekten recordwinsten. In de loop van het jaar publiceerden enkele gerenommeerde merken zoals Mercedes zelfs winstwaarschuwingen. Door een samenloop van omstandigheden slonken de marges als sneeuw voor de zon en werden in allerijl ingrijpende besparingen doorgevoerd, in een poging de schade tot een minimum te beperken. Maar dat lukte bij alle merken niet even goed wat aanleiding gaf tot de zotste geruchten. Feit is dat de situatie bij sommige toeleveranciers in Duitsland en Italië vrij dramatisch is, want nu al staat vast dat een aantal deze crisis niet zal overleven. In het beste geval worden zij overgenomen door een van hun grote klanten of concurrenten. Een automerk dat een of meerdere belangrijke toeleveranciers plots ziet verdwijnen, komt snel zelf in de problemen. In onze geglobaliseerde wereld gebruiken de autoconstructeurs veel onderdelen die zij niet zelf produceren. Het percentage varieert van 60 tot 75 procent. In het huidige systeem waarbij de toeleveranciers onderdelen net op tijd aanleveren, heeft de kleinste verstoring van de aanvoer grote gevolgen voor de productie. Komt de band tot stilstand, dan heeft dat een negatieve impact op de rendabiliteit. De tering naar de nering zetten betekent ook dat er gesnoeid wordt in zogenaamde niet-essentiële uitgaven. In het slechtste geval worden die zelfs gewoonweg geschrapt. Zo geeft een aantal kleine én grote merken al een paar jaar forfait voor de autosalons van Genève, Frankfurt en Parijs waardoor de organisatoren rode cijfers noteren en de toekomst van de traditionele internationale autoshows op het spel staat. Na Genève is ook Parijs van de kalender 2020 geschrapt. De situatie herinnert aan die van tijdens de oorlogsjaren. Ook toen werden geen autosalons georganiseerd, stonden de productiebanden stil of liepen in de fabrieken geen personenwagens maar tanks en kanonnen van de band. Nu worden in een paar van die fabrieken beademingstoestellen geproduceerd voor ziekenhuizen en woonzorgcentra waar coronaslachtoffers behandeld worden. De vijand is nu van een andere orde. Zoals gezegd, waar mogelijk worden uitgaven geschrapt en budgetten ingekrompen. Off the record is te horen dat sommige constructeurs hun engagement in de autosport tegen het licht houden. Dat geldt onder meer voor Mercedes en Renault, beide actief in de Formule 1. Hoe groot is de kans dat die teams de koningsklasse van de autosport effectief de rug toekeren? Wij vroegen het aan F1-verslaggever Jo Bossuyt die de Formule 1 al vele jaren op de voet volgt voor Het Laatste Nieuws en een rechtstreekse lijn heeft met heel wat teammanagers en piloten. '2020 wordt een kantelmoment in de geschiedenis van de Formule 1', begint Bossuyt. 'Nu al zijn negen Grote Prijzen geschrapt en/of verdaagd. Ruw geschat komt dat neer op een verlies aan inkomsten van een kleine 300 miljoen op een totaalbudget van 1,8 miljard. Dat bestaat voor zo'n 280 miljoen uit sponsorgelden van Rolex, Heineken, Emirates en andere en voor 300 miljoen uit inkomsten uit merchandising en VIP-pakketten. 600 miljoen komen van tv-rechten en nog eens 600 miljoen van de organisatoren van de verschillende GP's. Weet dat landen die een Grote Prijs willen organiseren, daar zwaar voor moeten betalen. Van alle inkomsten verdeelt de F1 Group één miljard onder de teams en dat is geld dat de teams ingecalculeerd hebben in hun budget voor 2020.''Maar nu al negen Grote Prijzen zijn geschrapt en het niet zeker is dat die van Frankrijk en Engeland zullen doorgaan, klopt de rekening natuurlijk niet meer', gaat Bossuyt verder. 'Voor de topteams, die zelf op grote sponsors kunnen rekenen, zie ik niet meteen een enorm groot probleem. Voor de kleinere teams zoals Alpha Tauri, Racing Point, Sauber Alfa Romeo en Williams is dat anders, die halen hun middelen voor het grootste deel uit de grote F1-pot die voor een derde wordt gevuld met inkomsten uit tv-rechten.'Welke invloed zou het kunnen hebben op Mercedes? Is het reëel te denken dat zij uit de F1 zullen stappen?'Waarom investeert een automerk in autosport? Om naamsbekendheid te verwerven en om zijn producten in de etalage te zetten. Autosport is voor constructeurs een vorm van adverteren! Naarmate die meer en meer focussen op elektrische aandrijving, hebben ze objectief gezien niks meer te zoeken in de Formule 1. Wat heeft een merk als Mercedes nog te winnen bij een zevende of achtste F 1-wereldtitel op rij als het meer elektrische auto's moet verkopen om de Europese CO2-doelstelling van 95 g/km te kunnen halen?''Zoals de meeste van zijn directe concurrenten - Audi, BMW en Porsche - is Mercedes trouwens al actief in de Formule E met zelfs een landgenoot aan het stuur, Stoffel Vandoorne. Teamchef Toto Wolff wil voorlopig niet antwoorden op de vraag of Mercedes als team volgend seizoen nog aan de start komt in de F1. Hij bezit nochtans 30 procent van de aandelen van het team. En waarom heeft Max Verstappen bijgetekend bij Red Bull tot eind 2023 terwijl de enkelen ervan uitgingen dat hij in 2021 zou overstappen naar Mercedes? Het zijn tekenen aan de wand dat Mercedes ernstig overweegt om uit de Formule 1 te stappen. Dat zou allicht ook zonder de coronacrisis zijn gebeurd.'Zal Renault het voorbeeld van Mercedes volgen?'Renault heeft vorig en dit jaar veel geïnvesteerd om de kloof met de topteams te dichten. De nieuwe Renault-motor moet niet meer onderdoen voor die van Mercedes. Voor een beslissing is het wachten op de komst van Luca de Meo, vanaf deze zomer de nieuwe CEO van Renault.' Heeft de F1 zonder kapitaalkrachtige merkenteams nog wel een toekomst? 'De Formule 1 bestaat 70 jaar en heeft al vele crisissen overleefd. Stappen Mercedes en Renault uit de F1 zal dat een ernstige financiële aderlating zijn voor de koningsklasse van de autosport, maar dat moet op zich nog geen ramp betekenen. Vanaf 2021 geldt er een budgetlimiet van 175 miljoen dollar per seizoen per team. Dat zou een situatie creëren die herinnert aan de jaren zeventig en tachtig met enerzijds Ferrari en anderzijds een aantal zelfstandige teams dat een motor koopt bij een motorenleverancier naar keuze. Dat zou leiden tot een nivellering van de machtsverhoudingen wat de spanning op en rond het circuit ten goede zou komen. Minder business en meer autosport, laat maar komen!'