Mercedes lanceert T-Klasse met bekende trekjes

De Mercedes Citan bestelwagen krijgt ook een personenwagenversie met de naam T-Klasse. De verwantschap met een bekende concurrent is geen toeval.

Voor zijn gamma compacte bestelwagens ging Mercedes een partnership aan met Renault. De Mercedes Citan en de T-Klasse, de nieuwe personenwagenversie, zijn dus niets meer dan Kangoos voorzien van een ster in de snuit. Technisch gezien blijken de voertuigen van beide merken inderdaad volledig identiek, maar Mercedes benadrukt dat de eigen modellen toch iets hoger gepositioneerd en beter uitgerust uitvallen.

Dat moet ook tot uiting komen in details zoals de chromen lijsten in het radiatorrooster en de gelakte zijspiegelkappen. Dezelfde lijn wordt doorgetrokken in het interieur waar naast het Mercedes-stuurwiel ook het MBUX-infotainmentsysteem met een 7″ scherm opduikt, terwijl ook de aankleding de bekende klasse van het Duitse merk uitstraalt. Bovendien zouden hiervoor ecologische materialen gebruikt worden om bij te dragen tot de duurzaamheid van het gamma.

Uiteraard blijft ook de T-Klasse in de eerste plaats een functionele bestelwagen of monovolume met twee schuifdeuren die een vlotte toegang verlenen tot de drie zitplaatsen achterin en de laadruimte met een volume dat kan oplopen tot 2.390 liter. Als alternatief voor de klassieke achterklep is er ook een dubbele deur verkrijgbaar.

Weldra elektrische EQT

Voor de aandrijving is er keuze uit een aanbod van klassieke verbrandingsmotoren met de turbo van Renault-origine: de 1,5 liter op diesel in de 160d (95 pk) en 180d (116 pk) en de 1,3 liter op benzine in de 160 (102 pk) en 180 (131 pk). Die krachtbronnen worden standaard aan een manuele zesversnellingsbak gekoppeld, terwijl optioneel ook een gerobotiseerde zevenbak met dubbele koppeling leverbaar is.

Nog dit jaar volgt er een elektrische EQT, net als een variant met zeven zitplaatsen. De instapversie van de nieuwe Mercedes T-Klasse zal 27.365 euro kosten.