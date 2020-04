Mercedes brengt de nieuwe generatie van het kleinste model uit de SUV-familie op de markt. De GLA biedt vooral meer ruimte en een hoger veiligheidsniveau.

De nieuwe GLA vervolledigt als achtste model de huidige generatie compacte modellen van Mercedes. Daarnaast vormt het model de instap in de uitgebreide SUV-familie van het merk. Volgens Mercedes werd de GLA vooral veelzijdiger ten opzichte van het vorige model. Zo is het nieuwe model is met 1.611 mm meer dan 10 cm hoger dan zijn voorganger. Tevens biedt de hogere en karakteristieke SUV-zitpositie meer hoofdruimte voorin. De beenruimte achterin is eveneens aanzienlijk groter, ook al is de GLA nu 1,5 cm korter.

Kenmerkend voor het offroad-design zijn onder meer de steile voorzijde, de korte overhangen voor en achter en de beschermende claddings rondom. De 4MATIC-modellen met vierwielaandrijving zijn tevens standaard uitgerust met het offroad-techniekpakket. Dit pakket bestaat uit een extra rijprogramma, een wegrijhulp voor op hellingen en een offroad-animatie in het mediadisplay, alsmede, in combinatie met Multibea led-koplampen, een speciale lichtfunctie voor offroad-rijden.

De nieuwe GLA wordt geleverd met viercilinder benzine- en dieselmotoren die volledig zijn gemoderniseerd. In vergelijking met de vorige generatie hebben ze een aanzienlijk hoger specifiek vermogen, een verbeterde efficiëntie en een lagere emissie. Op benzine is de 1,3 liter van 163 pk in de GLA 200 het instapmodel. In de GLA 250 produceert de 2 liter 225 pk en is er ook variant met vierwielaandrijving voorzien. Dieselrijders hebben de keuze uit drie versies van de 2 liter-motor met respectievelijk 116 (GLA 180), 150 (GLA 200) en 190 pk (GLA 220), waarvan de twee krachtigste eveneens met vierwielaandrijving leverbaar zijn. Een lokaal emissievrij model met een plug-in hybride aandrijflijn komt binnenkort eveneens op de markt.(Belga)

