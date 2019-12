Mercedes pakt uit met de nieuwe generatie van zijn kleinste SUV. De nieuwe GLA krijgt meer karakter en wordt ruimer en veiliger volgens het Duitse merk. Dit nieuwe model komt in het voorjaar van 2020 op de markt.

De nieuwe GLA is het achtste model van de nieuwe generatie compacte auto's van Mercedes-Benz en maakt de compacte modelserie van het Duitse merk compleet. Dit is de opvolger van een zeer succesvol model, want van de eerste GLA werden meer dan een miljoen exemplaren geproduceerd. Deze SUV is een goede 10 cm hoger dan zijn voorganger, maar 1,5 cm korter, maar in het interieur is er toch meer hoofdruimte voorin en aanzienlijk meer beenruimte achterin. Het stoere koetswerk beschikt ook over een zeer gunstige luchtweerstand, met een cw-waarde van 0,28.

Verder is de GLA in staat om in noodsituaties te reageren wanneer de bestuurder dat niet doet, dankzij de standaard actieve remassistent die in veel situaties de taak heeft om met autonoom remmen een botsing te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. De functies van het rijassistentiepakket worden uitgebreid met onder meer de afslagfunctie, de noodrijbaanfunctie, de uitstapwaarschuwingsfunctie bij naderende fietsers of voertuigen en een voetgangerswaarschuwing bij zebrapaden. In de 4MATIC-uitvoering beschikt de GLA standaard over het offroad-techniekpakket.

De nieuwe GLA wordt geleverd met viercilinder benzine- en dieselmotoren die volledig zijn gemoderniseerd voor de nieuwe generatie van de compacte SUV. Een model met een plug-in hybride aandrijflijn van de derde generatie wordt daar later aan toegevoegd. De basis-benzinemotor is 1,33 liter in de GLA 200, terwijl de 306 pk sterke 2,0 liter turbomotor in de AMG GLA 35 4MATIC aan de top staat.(Belga)