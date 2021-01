Mercedes breidt zijn aanbod elektrische modellen verder uit met de EQA, de variant op batterijen van de GLA en de kleinere broer van de EQC.

Het Duitse merk heeft geen volledig aparte elektrische productlijn zoals sommige andere constructeurs, maar maakt gebruik van de technische basis van bestaande modellen om er een elektrische variant op te maken. Dat gebeurde al met de EQC en de EQV, die verwant zijn met de GLC en de V Klasse. Nu gaat dus de GLA aan de stekker. Deze EQA kreeg wel een specifieke styling met aangepaste lichtblokken, velgen en koetswerkelementen die meteen ook voor een geringere luchtweerstand zorgen.

De EQA wordt gelanceerd als '250', een versie met een 190 pk en 375 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft via een enkelvoudige reductie. Daarmee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 8,9 seconden en bedraagt de topsnelheid 160 km/u. Later komen er nog krachtigere varianten bij, sommige daarvan ook met een extra elektromotor op de achteras, wat dus vierwielaandrijving oplevert.

Mercedes EQA © GF

De Mercedes EQA slaat zijn elektriciteit op in lithium-ionbatterijen met 5 modules van 200 cellen, die een energiecapaciteit van 66 kWh hebben. Met het aangekondigde gemiddeld normverbruik van 17,7 kWh per 100 kilometer, zou dat een autonomie van 426 kilometer opleveren. Opladen kan aan een snellader van 100 kW (DC) van 10 naar 80% in een half uur. Aan een wallbox (AC) duurt het 6 uur om het batterijpakket weer volledig op te laden. Door het grotere gewicht (ca. 2.040 kg) omwille van de accu's werd het onderstel aangepast om een goede rijdynamiek te verzekeren.

Deze zomer wordt de EQA bij de Mercedes-verdelers verwacht. Een officiële prijs is nog niet bekendgemaakt maar wellicht zal die richting 52.000 euro gaan.

Het Duitse merk heeft geen volledig aparte elektrische productlijn zoals sommige andere constructeurs, maar maakt gebruik van de technische basis van bestaande modellen om er een elektrische variant op te maken. Dat gebeurde al met de EQC en de EQV, die verwant zijn met de GLC en de V Klasse. Nu gaat dus de GLA aan de stekker. Deze EQA kreeg wel een specifieke styling met aangepaste lichtblokken, velgen en koetswerkelementen die meteen ook voor een geringere luchtweerstand zorgen. De EQA wordt gelanceerd als '250', een versie met een 190 pk en 375 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft via een enkelvoudige reductie. Daarmee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 8,9 seconden en bedraagt de topsnelheid 160 km/u. Later komen er nog krachtigere varianten bij, sommige daarvan ook met een extra elektromotor op de achteras, wat dus vierwielaandrijving oplevert.De Mercedes EQA slaat zijn elektriciteit op in lithium-ionbatterijen met 5 modules van 200 cellen, die een energiecapaciteit van 66 kWh hebben. Met het aangekondigde gemiddeld normverbruik van 17,7 kWh per 100 kilometer, zou dat een autonomie van 426 kilometer opleveren. Opladen kan aan een snellader van 100 kW (DC) van 10 naar 80% in een half uur. Aan een wallbox (AC) duurt het 6 uur om het batterijpakket weer volledig op te laden. Door het grotere gewicht (ca. 2.040 kg) omwille van de accu's werd het onderstel aangepast om een goede rijdynamiek te verzekeren.Deze zomer wordt de EQA bij de Mercedes-verdelers verwacht. Een officiële prijs is nog niet bekendgemaakt maar wellicht zal die richting 52.000 euro gaan.