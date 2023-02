Mercedes GLE aangepast

Het merk met de ster komt met een eerste update van de stoere SUV-versie van de E-Klasse. Deze vernieuwde GLE heeft recht op een aangepaste neus met hertekende koplampen. Onderhuids komt er vooral extra vermogen in de vorm van bijkomende elektrische pk’s.

Nieuwe neus

Mercedes nam zowel de GLE als de daarvan afgeleide coupéversie onder handen die inmiddels al sinds 2018 op de markt is. De vernieuwde versie van deze ruim bemeten SUV is te herkennen aan de bijgewerkte neus met een nieuw radiatorrooster en koplampen die doorgedreven gebruik maken van ledtechnologie. Opvallend zijn de verschillen de horizontale ledstrips die in de unit worden geïntegreerd. Ook achteraan wordt doorgedreven gebruik gemaakt van lichtdiodes.

Mild hybrid

Onder de motorkap voorziet Mercedes extra vermogen en die pk’s zijn elektrisch. Voor de 3.0 dieselversies (300d en350d) komt er mild hybride versterking via een 48 Volt systeem. Deze modellen hoeven nooit aan de stekker en de elektromotor levert een bijkomende ondersteuning (boost) tot 20 pk. De GLE 450 op benzine beschikt over dezelfde technologie. Elke GLE heeft bovendien recht op een automatische versnellingsbak én vierwielaandrijving zodat deze SUV ook in staat is om het asfalt te verlaten of een flinke aanhangwagen te slepen.

Of stekkerhybrid

Mercedes voorziet eveneens hybride stekkerversies waarvan de zuiver elektrische autonomie verder wordt opgetrokken. Op benzine is er de GLE 400 e die gebruik maakt van de vertrouwde tweeliter viercilindermotor. Dankzij een batterij van 31,2 kWh en een forse elektromotor biedt deze een systeemvermogen van 280 kW en 600 Nm. Er is eveneens een dieselalternatief met dezelfde elektrische ondersteuning, goed voor een output van 245 kW en 750 Nm. De zuiver elektrische actieradius bedraagt in beide gevallen iets meer dan 100 km.