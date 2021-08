De Duitse Motorshow IAA zal niet langer in Frankfurt maar in München plaatsvinden van 7 tot 12 september aanstaande. Mercedes gaat er de elektrische kaart trekken en vijf zuiver elektrisch aangedreven modellen voorstellen.

De elektrische aandrijvingen blijven niet beperkt tot het EQ-label voor elektrische voertuigen dat Mercedes eerder in het leven riep. De Duitse constructeur zal op de IAA ook de elektrische toekomst van AMG-modellen en zelfs van Maybach tonen.

De blikvanger wordt de EQE, de eerste luxeberline van Mercedes-AMG die een volledig elektrische aandrijflijn krijgt door batterijen gevoed. Hij moet de klassieke voordelen van een luxueuze berline combineren met sportieve prestaties en een dynamisch rijgedrag zonder daarbij CO2 te produceren.

Verder gaat Mercedes de EQB in Europese première voorstellen. Dit elektrisch aangedreven SUV-model zal tevens beschikbaar zijn met een zeven zitplaatsen en de batterij moet een rijbereik van ruim 400 km mogelijk maken. De EQ B zal - als niet meer chiptekorten opduiken - dit jaar worden gecommercialiseerd.

In München zal Mercedes eveneens een tipje lichten van de toekomst van Smart. Het merk blijft volledig elektrisch maar het ziet er naar uit dat de voertuigen groter zullen worden met mogelijk een SUV-koetswerk. Eén en ander zou in schril contrast staan met de initiële missie van Smart : compacte en zuinige autootjes bouwen voor stedelijke mobiliteit.

Tot slot is er een conceptcar te zien die de elektrische toekomst van Mercedes-Maybach moet inluiden.

