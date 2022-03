Aanvullend op een CO2-neutrale productie en de overstap naar een volledig elektrisch modellengamma, start Mercedes in Duitsland ook een eigen recyclagefabriek voor batterijen op om een gesloten materiaalkringloop te bekomen.

Om een duurzame bedrijfsstrategie te realiseren is er voor een autoconstructeur meer nodig dan enkel maar elektrische voertuigen te produceren. Naast een CO 2 -neutrale productie en de overgang naar een volledig elektrisch modellengamma is een gesloten materiaalkringloop eveneens cruciaal om het verbruik van hulpbronnen te verminderen. Daarom focussen de constructeurs ook meer op recycling in eigen huis.

Zo ook Mercedes. Met het oog op de toekomstige verwerking van lithium-ion-accusystemen uit de EQ-modellen breidt de onderneming zijn wereldwijde strategie voor accurecycling daarom verder uit. Mercedes begint weldra in Duitsland met de bouw van een eigen fabriek voor accurecycling op basis van hydrometallurgie. Met deze technologie wil de onderneming een gesloten materiaalkringloop realiseren, samen met hightechpartners op het gebied van accurecycling in China en de VS.

De materialen worden gerecupereerd en weer in nieuwe accu's gebruikt. © GF

96 procent recycleren

Jörg Burzer, verantwoordelijke voor productie en supply chain management licht toe: "Met het oog op besparing van hulpbronnen streeft Mercedes een duidelijk doel na: maximale circulariteit voor alle gebruikte grondstoffen. Duurzame accurecycling is daarbij een belangrijk aspect. Met onze nieuwe recyclingfabriek in Kuppenheim verhogen we het recyclingpercentage tot meer dan 96 procent en breiden we onze eigen expertise op het gebied van de accuwaardecreatie verder uit. Door middel van gerichte samenwerkingen met hightechpartners in China en de VS globaliseren we onze accurecyclingstrategie en zetten we een beslissende stap op weg naar een gesloten materiaalkringloop in elektromobiliteit."

De bouw van de nieuwe pilootfabriek in Kuppenheim verloopt in twee fasen. In eerste instantie wordt tegen 2023 een fabriek voor mechanische demontage gebouwd. Daarna worden de faciliteiten voor hydrometallurgische verwerking van de accumaterialen in gebruik genomen. Dit betekent dat Kuppenheim in de toekomst alle stadia kan afdekken: demonteren tot op moduleniveau, versnipperen en drogen, en vervolgens het verwerken van de materiaalstromen tot accukwaliteit. De pilootfabriek krijgt een jaarlijkse capaciteit van 2.500 ton. De teruggewonnen materialen worden teruggevoerd naar de materiaalkringloop om meer dan 50.000 accumodules voor nieuwe Mercedes-EQ modellen te produceren.

