De Mercedes G Klasse G werd in 1979 gelanceerd en in 2018 werd de jongste generatie op de markt gebracht. Begin december bolde het 400.000e exemplaar van deze iconische terreinwagen van de productielijn in Oostenrijk.

Die 400.000e G Klasse werd op 4 december afgewerkt in de Magna-Steyr fabriek in het Oostenrijkse Graz. Steyr is al geruime gespecialiseerd in de assemblage van 4x4-voertuigen die het bedrijf vaak uitvoert in opdracht van andere constructeurs, zoals met de Fiat Panda 4x4 in de jaren 80. Daarnaast heeft Steyr ook zijn eigen gamma, met onder meer de Pinzgauer 4x4 en 6x6, die door het Zwitserse en Oostenrijkse leger worden gebruikt. Wat de 400.000e Mercedes G Klasse betreft, gaat om een donkerrode 400d bestemd voor een klant uit Rijnland. Ondanks zijn leeftijd, bestaat er nog steeds een grote vraag naar deze 4x4, die weldra ook geëlektrificeerd zal worden. Hoewel de G Klasse uiterst luxueus is, is dit model geen SUV, maar een echte terreinwagen met een permanente 4x4-aandrijving met een reductiebak om ook in zeer moeilijke en extreme omstandigheden overal door te ploeteren. Daarnaast beschikt de Mercedes ook over de mogelijkheid om de drie differentiëlen (voor, midden, achter) 100% te blokkeren om de tractie verder te optimaliseren.(Belga)

