De Mercedes Vito werd onlangs vernieuwd en is voortaan ook beschikbaar met een elektrische motorisatie. Deze eTourer bestaat als personenwagen die plaats biedt aan maximaal 9 inzittenden en als bestelwagen, een familie- en/of professionele variant aan boord. Ook de prijzen zijn reeds bekend.

De eVito Tourer is vooral bedoeld als taxi's en voor VIP-vervoer (hotels, luchthavenshuttles) en er bestaat een normale (5,14 m) of lange (5,37 m) versie.

De elektromotor levert 204 pk waardoor het voertuig een topsnelheid van 140 km/u haalt. Duitse klanten kunnen optioneel een versie kopen die 160 km/u haalt en daardoor beter geschikt is voor de Duitse Autobahn. De energie wordt opgeslagen in een lithium-ion batterij die onder koetswerk wordt geïntegreerd. De lage en centrale positie van de batterij heeft bovendien een positief effect op het rijgedrag. Met een bruikbare capaciteit van 90 kWh haalt de eVito een rijbereik van maximaal 421 km. De Mercedes-Benz eVito Tourer kan je ook opladen met hoge zodat je de batterij op 45 minuten voor 80% kan bijladen.

De Duitse prijs bedraagt 53.990 euro, exclusief belastingen. Naast deze elektrische versie is de Vito Tourer voortaan eveneens beschikbaar met de tweeliter dieselmotor uit de jongste C- en E-klasse met vermogens van 100 tot 239 pk. Voor extra comfort kan de wagen optioneel worden uitgerust met een Airmatic luchtvering. Om de Vito Tourer nog gebruiksvriendelijker te maken in de stad kan hij worden uitgerust met een achteruitkijkcamera en een digitale achteruitkijkspiegel en een ultramodern infotainmentsysteem is uiteraard beschikbaar.

Aan de buitenkant zijn er geen grote veranderingen, behalve een nieuw, groter radiatorrooster.(Belga)

