Mercedes werpt een blik op de toekomst via de grote en 100% elektrisch aangedreven luxeberline. De constructeur lost met mondjesmaat informatie en gunt ons vandaag een blik op het interieur.

De luxelimousine zal samen met de S-Klasse en de Maybach in de zogenaamde factory 56 in Sindelfingen worden gebouwd. Bijzonder aan deze historische Mercedes-fabriek is dat ze op een volledig CO2-neutrale manier auto's assembleert. De (grote) batterij van de EV zal overigens vlakbij in Untertürkheim worden vervaardigd.

De nieuweling heeft een erg verzorgde aerodynamica met een cw-waarde van 0,201 wat meteen goed is voor een wereldrecord wat betreft productiewagens. Het interieur wordt vooral gekenmerkt door een gigantisch display (hyperscreen) waar niet alleen de klassieke rij- en navigatiecontent staat maar er ook aandacht voor infotainment voor de andere inzittenden. Het display strekt zich uit over de gehele breedte van het dashboard en sluit aan op de A-stijlen links en rechts.

Rijden of meerijden met de EQS moet een bijzonder zintuiglijke ervaring worden, want de constructeur wil sferen creëren waarbij licht, temperatuur, geluid en zelfs geur een rol spelen. Omdat de luxelimousine van de toekomst ook een veilige cocon moet zijn voor de inzittenden, is het zuiveren van de interieurlucht via een actieve koolfilter voorzien.

Deze elektrische topberline zou al tegen augustus 2021 op de markt zijn.

