Mercedes EQG wordt elektrische offroader

Mercedes nam afscheid van de G-Klasse maar kondigt nu al een elektrische opvolger aan.

Tegenwoordig zijn vooral SUV’s en crossovers populair, maar ook voor rasechte terreinwagens is nog een plaats weggelegd. Vandaar dat het einde van de Mercedes G-Klasse meteen ook het begin van een elektrische opvolger inluidt. Deze EQG is pas voorgesteld en heeft nog altijd zeer stoere en hoekige contouren die hem meteen herkenbaar maken.

Wel zijn er enkele aanpassingen gebeurd die de elektrische terreinwagen weer wat efficiënter maken, zoals de gesloten velgen en een iets gestroomlijnder koetswerk, waar aan de achterkant nu een opbergruimte voor een laadkabel is voorzien in de plaats van het gebruikelijke reservewiel.

Verbrandingsmotor

De EQG heeft uiteraard vierwielaandrijving, met in elk wiel een elektromotor die onafhankelijk werkt waardoor de wagen ook om zijn as kan draaien en dus zeer wendbaar blijkt. Meer details over het vermogen van de elektrische aandrijving en het rijbereik volgen in 2024 bij de voorstelling van deze elektrische terreinwagen.

Noteer dat Mercedes ook nog altijd varianten met een verbrandingsmotor met elektrische ondersteuning van deze terreinwagen gaat aanbieden.