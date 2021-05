Naast de EQV (een elektrisch aangedreven V-klasse), de grote EQC (ruime elektrisch aangedreven SUV) heeft Mercedes de compactere EQA in het gamma en die laatste is voortaan ook met vierwielaandrijving beschikbaar.

De EQA werd begin dit jaar aan de portfolio van EQ toegevoegd, het label waaronder het merk met de ster zijn volledig elektrisch aangedreven modellen verkoopt. De EQA bestaat op dit ogenblik als EQA 250 en beschikt over een elektromotor met 190 pk die de voorwielen bedient. Inmiddels werden er al meer dan 20.000 bestelbonnen getekend voor dit model.

Het gamma van deze compacte en 100 procent elektrische SUV wordt uitgebreid met de EQA 300 4Matic met - zoals de naam doet vermoeden - vierwielaandrijving. Door gebruik te maken van twee motoren levert deze wagen een systeemvermogen van 228 pk. Deze versie is meteen bestelbaar en kost 55.176 euro, wat ruim 5.000 euro duurder is dan de voorwielaangedreven basisversie die net onder de 50.000 euro blijft.

Bovenaan het EQA-gamma komt de EQA 350 4Matic die een stevige 292 pk levert en dat vermogen ook efficiënt op het asfalt kan zetten, met dank aan de vierwielaandrijving.

In tegenstelling tot de 4Matic-systemen bij verbrandingsmotoren, worden hier geen complexe differentiëlen voorzien die het vermogen oordeelkundig verdelen tussen voor- en achteras, EQ kiest steevast voor twee elektromotoren (één per aangedreven as) en verdeelt de aandrijfkracht helemaal elektronisch. Deze topversie betaal je 58.080 euro.

Beide vierwielaangedreven versies beschikken over een batterij met een capaciteit van 66,5 kWh waarmee ze een rijbereik van ruim 400 km realiseren. De constructeur voorziet bovendien een Mercedes Me Charge laadoplossing waarbij de klanten van deze 4Matic versies één jaar kunnen gebruik maken van de Ionity snellaadservice aan een goedkoper tarief van 0,29 €/kWh.

De EQA werd begin dit jaar aan de portfolio van EQ toegevoegd, het label waaronder het merk met de ster zijn volledig elektrisch aangedreven modellen verkoopt. De EQA bestaat op dit ogenblik als EQA 250 en beschikt over een elektromotor met 190 pk die de voorwielen bedient. Inmiddels werden er al meer dan 20.000 bestelbonnen getekend voor dit model. Het gamma van deze compacte en 100 procent elektrische SUV wordt uitgebreid met de EQA 300 4Matic met - zoals de naam doet vermoeden - vierwielaandrijving. Door gebruik te maken van twee motoren levert deze wagen een systeemvermogen van 228 pk. Deze versie is meteen bestelbaar en kost 55.176 euro, wat ruim 5.000 euro duurder is dan de voorwielaangedreven basisversie die net onder de 50.000 euro blijft. Bovenaan het EQA-gamma komt de EQA 350 4Matic die een stevige 292 pk levert en dat vermogen ook efficiënt op het asfalt kan zetten, met dank aan de vierwielaandrijving. In tegenstelling tot de 4Matic-systemen bij verbrandingsmotoren, worden hier geen complexe differentiëlen voorzien die het vermogen oordeelkundig verdelen tussen voor- en achteras, EQ kiest steevast voor twee elektromotoren (één per aangedreven as) en verdeelt de aandrijfkracht helemaal elektronisch. Deze topversie betaal je 58.080 euro. Beide vierwielaangedreven versies beschikken over een batterij met een capaciteit van 66,5 kWh waarmee ze een rijbereik van ruim 400 km realiseren. De constructeur voorziet bovendien een Mercedes Me Charge laadoplossing waarbij de klanten van deze 4Matic versies één jaar kunnen gebruik maken van de Ionity snellaadservice aan een goedkoper tarief van 0,29 €/kWh.