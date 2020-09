Mercedes heeft sinds decennia een rijke traditie opgebouwd met breakmodellen. Eén van de bestverkochte modellen uit het recente verleden was de T-versie van de E-klasse (W124) en die kwam in 1985 op de markt.

Deze ruime break volgde de W123 op, had een eerder hoekig design en bood zijn gebruiker vooral ruimte en comfort. Mercedes doopt zijn breakversies steevast "T", wat duidt op toerisme en transport. Technisch was hij in grote mate vergelijkbaar met de berlineversie en de productie werd pas gestopt in 1996 nadat er 340.503 exemplaren van de band waren gerold. Van deze modelversie (W124) lanceerde het merk met de ster overigens ook een coupé en zelfs een cabriovariante. Deze break werd ontworpen door Bruno Sacco die een iets hogere daklijn kreeg, maar desondanks was er veel aandacht voor de aerodynamica (0,34) wat bevorderlijk was voor een prima geluidscomfort en een laag verbruik. Ook opvallend was de multilink ophanging achteraan die in het geval van de break werd aangevuld met een hydropneumatische niveauregeling zodat het weggedrag met een zware lading of een aanhanger onverstoorbaar bleef. Kortom, hoewel hij door velen werd gezien als een lifestyle break, had hij ook de skills van een pakezel. Dit model was ook de eerste versie die 'E-Klasse' werd gedoopt en Mercedes lanceerde ook de 4Matic vierwielaandrijving op deze modelgeneratie. De V8-topversies met een cilinderinhoud tot 6 liter kregen de bijnaam 'Der Hammer'.(Belga)