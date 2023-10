Mercedes crasht elektrische modellen

Mercedes deelt de resultaten van crashtests van elektrische auto’s. Die vallen zeer bevredigend uit want de modellen blijken even veilig als klassiek gemotoriseerde (Mercedes-)voertuigen.

Mercedes is een van de weinige constructeurs met een doorgedreven afdeling ‘accidentologie’ en ruim zes decennia ervaring met crashtests. In deze afdeling worden auto’s niet enkel geoptimaliseerd voor de geijkte EuroNCAP crashproeven. De constructeur brengt ook reële ongevalsscenario’s in praktijk. Bovendien worden de eerste in het verkeer gecrashte exemplaren van een nieuw model hier onder de loep genomen om werking van de verschillende veiligheidssystemen te evalueren.

Veilig bevonden

De komst van elektrische auto’s stelt constructeurs voor een bijkomende uitdaging want elektrische voertuigen zijn doorgaans krachtiger en zetten meestal ook extra kilo’s op de weegschaal. Precies zo’n massa in beweging is een heel belangrijk element bij een impact en vooral voor de gevolgen op inzittenden bij een aanrijding.

Mercedes gebruikte de compacte EQA en een uit de kluiten gewassen SUV-model (EQS) voor deze test. De modellen botsten (beide) aan een snelheid van 56 km/u frontaal op elkaar. Omdat de twee voertuigen 56 reden was de impactenergie een stuk groter dan wat EuroNCAP doet bij zijn standardoefeningen. De ingenieurs stelden vast dat de kooi waarin de passagiers zaten intact bleef, ook bij de kleinere en lichtere EQA.

Een andere interessante vaststelling was hoe de hoogspanningsbatterij en het elektrische systeem zich gedroeg, want we weten dat brandveiligheid een issue is bij perforatie van de batterijunit. Via de input van de crashsensoren (die ook de airbags aansturen) wordt de batterij en het totale hoogvoltagesysteem spanningsvrij gemaakt bij een impact, wat het risico op brand elimineert. Dit maakt ook het werk van hulpverleners eenvoudiger wanneer er in het koetswerk moeten worden geknipt om inzittenden uit het wrak te ontzetten.