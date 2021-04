Mercedes voorziet een update voor de CLS, de fraai gelijnde vierdeurs coupé die tussen de E-Klasse en de S-Klasse zit. De CLS die we nu kennen vormt de derde generatie van dit model dat in 2018 op de markt kwam. De aangepaste versie moet voor de zomer bij de dealer staan.

Hoewel de CLS een vrij duur product is, werden er sinds de lancering in 2004 wereldwijd meer dan vier miljoen exemplaren van verkocht. Klanten kopen dit model voornamelijk omwille van het design dat sportiviteit perfect verzoent met onvoorwaardelijke luxe. Met deze voorzichtige opfrisbeurt wil Mercedes de CLS iets sportiever profileren en dat merk je vooral aan de bumpers die ruimer bemeten luchtinlaten krijgen die bovendien van links naar rechts doorlopen.

De prominente ster, laag op het radiatorrooster blijft ongewijzigd. Aan de onderkant van de bumper komt een stripje chroom. Ook de achterbumper werd bijgewerkt want er zit een zeer discreet diffusertje tussen de sierstukken van de uitlaat (links en rechts) en net als vooraan loopt er een chroomlatje over de volledige breedte van de wagen. Verder is het dashboard aangepast en komt er een nieuw stuurwiel. De verwende klant krijgt bovendien veel mogelijkheden om de interieurafwerking te personaliseren.

Oder de motorkap zitten drie diesels die gebruik maken van de jongste tweeliter viercilindermotor. De krachtigste versie (400 d) krijgt een mild hybride (48 Volt) aandrijving die kortstondig 20 pk extra levert bovenop de 265 dieselpk's. Ook benzineklanten hebben de keuze voor een mild hybride versie met de CLS 450 en de CLS 53 AMG. Een full hybrid of zelfs een plug-in hybrid komt er voorlopig niet en de AMG-sportafdeling voorziet bij deze update al evenmin de AMG 63-motorisatie.

