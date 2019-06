De fraai gelijnde Mercedes CLA die zijn platform deelt met de A-Klasse staat in september in de toonzaal en het merk met de ster heeft zopas ook de prijs bekend gemaakt.

De nieuwe Mercedes CLA Shooting Brake heeft een bijzondere vormgeving omwille van de lange motorkap, de beperkte glaspartij en vooral de coupé-achtige achterkant met zijn brede schouders. De basisversie wordt de CLA 180 met een benzinemotor die minstens 32.065 euro kost. Deze 1.3 turbomotor levert 136 pk en 200 Nm. Dezelfde motor is overigens ook in tal van Renault-modellen te vinden. Mercedes voorziet eveneens een 200 met 163 pk (250 pk) die altijd met de 7G DCT gerobotiseerde transmissie wordt geleverd. Vanaf de 220 (190 pk) en de 250 (224 pk) met vierwielaandrijving wordt een tweeliter viercilindermotor gemonteerd. Dieselklanten hebben de keuze uit de CLA 180d (1.5 met 116 pk, ook van Renault-origine), naast de 200d (150 pk) en de 220d (190 pk). De twee krachtigste diesels gebruiken de huiseigen Mercedes dieselmotor (2.0 viercilinder). De minst krachtige dieselmotor haalt een CO2-emissie van 104 g/km, de basis benzinemotor stoot minstens 125 g/km uit. Deze Shooting Brake versie zet niet alleen in op design maar wil ook praktisch zijn. Vergeleken met het uittredende model is de laadopening van de koffer verbreed tot 871 mm. Bovendien voorziet de constructeur standaard een gemotoriseerde Easypack achterklep die handsfree kan openen. (Belga)