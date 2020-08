Mercedes-Benz Vans is sterk vertegenwoordigd in het segment van de kleine, middelgrote en grote bestelwagens. Om dit succes te bestendigen, zal de huidige Citan binnenkort worden vervangen.

Mercedes-Benz Vans zal deze nieuwe bestelwagen in de eerste helft van 2022 op de markt brengen. De naam Citan blijft, maar wordt alleen gebruikt voor de bestelwagen, de personenwagen afgeleide wordt T-Klasse variant en sluit qua comfort, luxe en afwerking beter aan bij de overige modellen van het merk met de ster.

Deze nieuwe T-klasse krijgt veel meer een "Mercedes"-stempel in vergelijking met de huidige Citan, waarvan de personenwagenversie nog steeds erg utilitair aanvoelt. Ook qua design en filosofie zal de nieuwe Mercedes een duidelijk onderscheid maken met zijn toekomstige tweelingbroer, de Renault Kangoo. Mercedes belooft eveneens veel laadruimte zodat de gebruiker omvangrijke voorwerpen en gereedschappen voor alle beroepen kan vervoeren. Er komt uiteraard ook een variante voor professioneel personenvervoer (shuttledienst, enz.). Het voertuig zal over twee schuifdeuren beschikken en naast een conventioneel aandrijfsysteem bevestigt Mercedes ook een volledig elektrische versie.

Mercedes-Benz Vans lanceerde in 2012 de eerste generatie Citan in het segment van de compacte bestelwagens. Ook deze generatie zal in samenwerking met Renault-Nissan-Mitsubishi worden ontwikkeld.(Belga)

