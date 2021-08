De Mercedes C-Klasse Break krijgt een All Terrain-versie die dit model een stoere look bezorgt en hem toelaat zorgeloos de gebaande wegen te verlaten.

Het concept is niet onbekend bij Mercedes dat ook heel wat terreinwagens en SUV's in het gamma heeft en voor de grotere E-Klasse al een All Terrain-versie uitbracht. Het is een formule die aan succes wint zoals blijkt met de gelijkaardige varianten van Audi en Volvo.

De offroad-aanpassing van de C-Klasse bestaat eerst en vooral uit een stoerdere aankleding van het koetswerk die ook voor extra bescherming naast de gebaande wegen moet zorgen. Verder krijgt de C-Klasse Break 40 mm meer bodemvrijheid en staat hij op grotere wielen: standaard 17 duim met 225/55-banden en optioneel 18 duim met 245/45 of 19 duim met 245/40.

De C-Klasse All Terrain is klaar voor het avontuur. © GF

Offroad+

Voor de aandrijving doet de All Terrain beroep op het gekende motorenpalet van de C-Klasse met de mildhybride viercilinders op benzine of diesel, die bijstand krijgen van een geïntegreerde starter-alternator die 15 kW extra vermogen kan leveren. Beide zijn ze gekoppeld aan de 4Matic-vierwielaandrijving en een 9-trapsautomaat.

Verder beschikt deze offroader over twee specifieke rijmodi: 'Offroad' om efficiënter te rijden op licht oneffen aardewegen, en 'Offroad+' met een afdaalhulp voor het ruigere werk. Tenslotte kreeg de C All Terrain nog enkele leuke snufjes zoals het Digital Light ledverlichtingssysteem met een specifieke offroad-functie.

Meer informatie over de Belgische prijzen en de marktintroductie van de avontuurlijke Mercedes C-Klasse All Terrain komt er de komende weken.

Meer bodemvrijheid en extra koetswerkbescherming behoren tot de All Terrain-uitrusting. © GF

Het concept is niet onbekend bij Mercedes dat ook heel wat terreinwagens en SUV's in het gamma heeft en voor de grotere E-Klasse al een All Terrain-versie uitbracht. Het is een formule die aan succes wint zoals blijkt met de gelijkaardige varianten van Audi en Volvo. De offroad-aanpassing van de C-Klasse bestaat eerst en vooral uit een stoerdere aankleding van het koetswerk die ook voor extra bescherming naast de gebaande wegen moet zorgen. Verder krijgt de C-Klasse Break 40 mm meer bodemvrijheid en staat hij op grotere wielen: standaard 17 duim met 225/55-banden en optioneel 18 duim met 245/45 of 19 duim met 245/40.Voor de aandrijving doet de All Terrain beroep op het gekende motorenpalet van de C-Klasse met de mildhybride viercilinders op benzine of diesel, die bijstand krijgen van een geïntegreerde starter-alternator die 15 kW extra vermogen kan leveren. Beide zijn ze gekoppeld aan de 4Matic-vierwielaandrijving en een 9-trapsautomaat. Verder beschikt deze offroader over twee specifieke rijmodi: 'Offroad' om efficiënter te rijden op licht oneffen aardewegen, en 'Offroad+' met een afdaalhulp voor het ruigere werk. Tenslotte kreeg de C All Terrain nog enkele leuke snufjes zoals het Digital Light ledverlichtingssysteem met een specifieke offroad-functie.Meer informatie over de Belgische prijzen en de marktintroductie van de avontuurlijke Mercedes C-Klasse All Terrain komt er de komende weken.