Mercedes C-Klasse is nu een oldtimer

In 1993 kwam Mercedes met een opvolger voor de kleine Mercedes 190 en met de nieuwe C-Klasse ging Mercedes verder met typebenamingen bestaande uit letters.

De C-Klasse zou niet lang het kleinste model in het Mercedes-gamma zijn, want vanaf 1997 kwam de A-Klasse als nieuwe voorwielaangedreven instapper. De C zou de volgende decennia het toegangsticket blijven voor de klassieke Mercedes met achterwielaandrijving en een in de lengterichting geplaatste motor voorin. Omdat de C-Klasse kon rekenen op de motoren én de technologie van de E- en later zelfs de S-Klasse, is dit altijd één van de meest begeerlijke modellen geweest omdat het de luxe, de prestaties en het comfort van de grootste Mercedes-auto’s condenseert in een veel compactere vorm.

Code W202

De eerste generatie C kreeg de interne codenaam W202. Hij was te herkennen aan het vrij hoekige koetswerk en het was meteen het eerste compacte model waarvan vanaf 1996 een succesvolle, afgeleide break (T-model) werd ontwikkeld. Vier jaar na zijn marktintroductie lanceerde Mercedes de eerste CDI-dieselmotor, een turbodiesel met common rail inspuiting die zuinig en krachtig uitviel en vooral stiller draaide dan zijn (dieselende) voorgangers.

Helemaal boven in het gamma kwam een snelle AMG-variante, die dankzij de 347 pk sterke V8-benzinemotor (voor die tijd) onwaarschijnlijke prestaties neerzette. Inmiddels is Mercedes aan de vijfde generatie van de C-Klasse toe en het basisconcept bleef ongewijzigd.